شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا تتفقد سير الأعمال النهائية بواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية سير الأعمال بواحة الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر لمتابعة إتمام إنهاءها تمهيداً للإفتتاح خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأوضحت الدكتورة لمياء زايد أنه تم الإنتهاء من أعمال المبني الضخم الذي يضم مسرحاً - صالات تدريب - قاعات للفنون التشكيلية - ورش - إستديوهات للصوت والتصوير - مكتبة صوتية ومرئية - مخازن للديكور - جناح إداري إلى جانب ساحة لإنتظار السيارات ، وأضافت أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وجارى إتمام المخططات الجمالية لكافة مبانى المشروع ، مشيرة أن واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر أحد المشروعات الكبري والتى تعد إمتداداً للتوسع المستهدف لتقديم كافة أشكال الفنون الجادة التى تختص بها دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن مشروع واحة الثقافة بمدينة 6 اكتوبر خصص له مساحة 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها وتم تصميم المبنى على طراز حديث واستغلال باقى المساحة كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.



الدكتورة لمياء زايد



رئيس دار الأوبرا المصرية