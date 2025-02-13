شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء انطلاق الأسبوع الثقافي السعودي في قطر والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة الثقافة السعودية الأسبوع الثقافي السعودي في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة 18 إلى 21 فبراير 2025م في منطقة "درب الساعي" بالعاصمة الدوحة، بالتعاون مع وزارة الثقافة القطرية، والذي سيتضمن عدة أنشطةٍ وفعاليات ثقافية تعكس ما تتميز به الثقافة السعودية بمختلف مكوناتها، وتُعرّف المجتمع القطري والسيّاح من مختلف الجنسيات بثقافة المملكة وإرثها الغني.

ويُشارك في الأسبوع الثقافي السعودي عدة هيئاتٍ وكيانات ثقافية، من أبرزها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة المكتبات، وهيئة الأزياء، وهيئة فنون الطهي، إلى جانب المعهد الملكي للفنون التقليدية "وِرث"، ومبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، حيث تُقدِّم جميعُها الثقافةَ السعودية بأسلوبٍ إبداعي يعكس ما تتميز به من غنىً ثقافي وفني.



ويشهد الأسبوعُ مشاركةَ مبادرة "عام الحِرف اليدوية 2025" في دولة قطر كأول مشاركةٍ دولية لها، وذلك عبر جناحٍ يُقدِّم محتوىً تعريفياً بالعام الثقافي، وأهمية الحِرف اليدوية، ويُسهم في تعزيز الوعي بها باعتبارها أحد عناصر الثقافة السعودية، إلى جانب حضور عددٍ من الحِرفيين الذين يستعرضون مهاراتهم، ويتفاعلون مع الجمهور بشكلٍ مباشر، بالإضافة إلى توفّر شاشاتٍ تفاعلية توضّح أنواع الحِرف اليدوية السعودية، وخصائص كل حِرفة.



وتُشارك هيئة التراث من خلال تسليط الضوء على الحرف اليدوية بمشاركة 10 حِرفيين سعوديين يعرضون أبرز الحِرف التقليدية التي تُمثّل ثقافة المملكة وتراثها، ومن أبرزها صناعة البشت، وحياكة السدو، وصناعة العقال، وصناعة السبح، وصناعة المباخر الخشبية. كما تُخصص الهيئة شاشةً تعرض فيها التراثَ الثقافي المشترك بين السعودية وقطر، وتعرض فيديوهاتٍ للمواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وعناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة على القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لدى منظمة اليونسكو.



وتحضر بدورها هيئةُ الأدب والنشر والترجمة بفعاليات منوّعة بين الشعر، والقصة القصيرة، وأدب الأطفال واليافعين، حيث تُنظّم أمسيةً شعرية يقدمها شاعرٌ سعودي ليُلقي على مسامع الزوّار من خلالها أجمل قصائده، كما توزع الهيئة إصدارات سلسلة "قصص من السعودية" التي تعكس الحياة اليومية السعودية بعادات سكانها وتقاليدهم، أما للطفل واليافع، فستُقام فعالية "الراوي"، والتي تقدّم لهم حكاياتٍ وروايات من التراث الشفهي السعودي، بالإضافة إلى توزيع كتيّبات أدبية للأطفال، منها "مزيونة" و"التحديات الأدبية"، ولليافعين والكبار، ديوان "أبجديات الكون" حول الطفولة والأحلام شارك به عدد من أبرز الشعراء السعوديين. و

تُقدم هيئةُ المسرح والفنون الأدائية عروضاً تقليدية تُمثّل مختلف مناطق المملكة، تؤديها فرقُ فنونٍ أدائية سعودية من الجنسين، وتُقدم ألواناً متنوعة من العروض الأدائية، مثل السامري، والخبيتي، والليوة، والخمّاري، والرفيحي، والخطوة. فضلاً عن العرض الخِتامي الذي يُؤدَّى على أنغام الأغنية الوطنية الخالدة "فوق هام السحب".



وتُشارك هيئة الموسيقى بمجموعة من الفعاليات الموسيقية التي تهدف من خلالها إلى التعريف بالموسيقى السعودية ونشرها إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال تنظيمها لجناحٍ يستعرض أبرز الآلات الموسيقية التراثية التي أُلِّفت منها الموسيقى السعودية، بالإضافة إلى شاشات تعريفية لأبرز المبادرات والفعاليات التي نظّمتها الهيئة، وعددٍ من الشاشات التفاعلية للمخرجات المرئية والمسموعة لمبادرتي "طروق السعودية يلتقي العالم" و"ذاكرة الموسيقى السعودية". وتنظّم الهيئة ندوةً حوارية بعنوان "الموسيقى الكلاسيكية في السعودية وقطر مقاربات وفوارق" يشارك بها مجموعة من الباحثين والمتخصصين من البلدين، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الموسيقية لمبادرة "طروق السعودية يلتقي العالم" تدمج مقطوعات موسيقية تراثية من السعودية وقطر بمقطوعاتٍ موسيقية عالمية، إلى جانب إقامة حفلٍ موسيقي لفنان سعودي يستهدف جمهور وزوار فعاليات الأسبوع الثقافي.



وبدورها تُقدّم هيئةُ فنون الطهي تجربةَ الطهي الحي في ركن الطُّهاة بمشاركة مجموعةٍ من الطُّهاة السعوديين الذين يقدمون أبرز الأطباق والأصناف الغذائية السعودية، إلى جانب خيمة خبير القهوة التي تُبرز مذاق ضيافة القهوة الأصيلة مع التمور الفاخرة، كما يقدّم ركن المشروبات أنواعاً مختلفة من المشروبات السعودية الحارة والباردة في تجربةٍ مميزة تمنح زوّار الأسبوع الثقافي السعودي في قطر تعريفاً عن فنون الطهي السعودي الفريد. وتشارك هيئة فنون العمارة والتصميم بجناحٍ تعريفي مخصص لمبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني؛ لإبراز الميثاق وأثره في قطاع العمارة والتصميم، إلى جانب مبادرة "صُمِّم في السعودية" التي تُبرز الابتكارات في مجال التصميم الصناعي بالمملكة. فيما تقيم هيئة الأزياء متاجر لعرض أبرز التصاميم للأزياء، ومعرضاً لعرض التصاميم التراثية التقليدية السعودية من قِبل أبرز مصممي الأزياء السعوديين، وإتاحة الفرصة للزوار باقتناء الأزياء السعودية.



وتنظّم هيئة المكتبات معرضاً مصغّراً لعرض المخطوطات العربية النادرة الرقمية عبر شاشاتٍ تفاعلية، ما يتيح للزوار فرصة اكتشاف الإرث العربي والتراث الثقافي باستخدام مخطوطات رقمية وشاشات جدارية وتفاعلية. وتشارك هيئة الأفلام من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تسلط الضوء على مناطق المملكة وإرثها الثقافي المتنوع، كما تعرض أفلاماً سعودية قصيرة؛ منها "كورة"، و"المدرسة القديمة".



ومن جانبه، يُنظّم المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث) مجموعةً من الأنشطة الثقافية التي تعكس التراث والتقاليد المتوارثة لكلا البلدين الشقيقين بهوية "المعادن"، ويتضمن ذلك مشاركة طلاب (وِرث) في تقديم عروض حيّة لمنتجاتهم اليدويّة وبيعها، إلى جانب عرض القطع الفنية والأدوات المشهورة في الحِرف اليدويّة، وتقديم محتوىً إثرائيٍّ ومرئي للفنون التقليديّة، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل تفاعلية لصناعة فاصلِ كتابٍ معدنيّ مطعّم بالنقوش التقليديّة.



وتُنظّم مبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، معرض الخط العربي الذي يعرضُ مقتنياته في قالبٍ زجاجي، من بينها الأقلام المستخدمة للخط العربي، والورق المقهّر، ومحبرة خيوط الحرير "الليقة"، إلى جانب عرض فيديو تعريفي عن المركز، واستراتيجيته، وأهدافه، وأدواره في خدمة الخط العربي.