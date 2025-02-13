شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وكوابيس وأعمال سفلية.. كندة علوش بدور مختلف بمسلسل إخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة كندة علوش خلال دراما رمضان 2025 عبر مسلسل إخواتي، والذي يتضمن أحداث مليئة بالإثارة والتشويق والفانتازيا، ما بين أحلام وكوابيس وأعمال سفلية تتحكم في حياة كندة علوش مع شقيقاتها، وهو ما يجعل جمهور كندة علوش على موعد مع رؤيتها فى دور جديد وتحديات مختلفة.

وهو ما عكسه البرومو الرسمي للمسلسل التى تظهر فيه كندة بشخصية قوية يبدو أنها صعبة المراس ولا تتردد فى فعل أى شىء من أجل استرجاع حقها وحق شقيقاتها.



الفنانة كندة علوش



هذا وتدور أحداث مسلسل إخواتي في 15 حلقة حول حياة الشقيقات الأربعة المعقدة مع الجنس الآخر، وهن : وكندة علوش، ونيللي كريم، وروبي وجيهان الشماشرجي، ويشاركهم البطولة علي صبحي وحاتم صلاح، كما يستضيف المسلسل مجموعة من النجوم، مثل أحمد حاتم ومحمد ممدوح وشيرين رضا، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.



يشهد مسلسل إخواتي عودة النجمة كندة علوش للدراما الرمضانية بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل أفراح القبة (2016) للمخرج محمد ياسين، والذي شاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منى زكي، وصبا مبارك، وإياد نصّار.



