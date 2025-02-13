شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب من الكابتن إلى كامل العدد 3 فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد عبد الوهاب صور من كواليس مسلسل الكابتن على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: كواليس الكابتن.

مسلسل الكابتن يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



أحمد عبد الوهاب

وفي سياق متصل، يشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل أشغال شقة جداً بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



الفنان أحمد عبد الوهاب

كما انضم أحمد عبد الوهاب لمسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

وشارك أحمد عبد الوهاب في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي