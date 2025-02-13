ميرنا وليد - بيروت - ارتدت جاكي أو هندرسون، فستاناً أسود قصيراً، وذلك من أجل "موعد ساخن" ليلة الخميس.

وبدت النجمة العالمية، البالغة من العمر 50 عامًا، في نصف عمرها، عندما ارتدت فستانًا بقيمة 650 دولارًا أميركيًا، من تصميم كاميلا ومارك.

ونشرت جاكي أو هندرسون مجموعة من الصور على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت كاتبة: "رفع درجة الحرارة لأنني حصلت على موعد مثير الليلة".

وأكملت جاكي أو هندرسون إطلالتها الأنيقة، بحذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها الشقراء في أمواج طويلة فضفاضة لهذه المناسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر جاكي أو هندرسون بإطلالة لافتة من أجل موعدها.. وهذا سعر فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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