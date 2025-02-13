ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية، عن مصدر مقرّب من النجمة سيلينا غوميز، أنه من المقرر أن تطرح يوم غد 14 شباط، أغنية بمناسبة عيد الحب، الأمر الذي أسعد جمهورها.
على صعيد آخر، كان علّق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، على بكاء سيلينا غوميز بسبب ترحيل المكسيكيين، قائلاً لها بإنفعال: "نشكرك لبكائك على المجـ رمين المهاجرين غير الشرعيين الذي تم ترحيلهم هو مستوى جديد من نرجسية وسخافة المشاهير"، إذ إن سيلينا غوميز ولدت في الولايات المتحدة وهي مواطنة أميركية، وفر أجدادها من المكسيك بحثًا عن حياة أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز بمفاجأة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.