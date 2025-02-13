سيلينا غوميز بمفاجأة للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية، عن مصدر مقرّب من النجمة سيلينا غوميز، أنه من المقرر أن تطرح يوم غد 14 شباط، أغنية بمناسبة عيد الحب، الأمر الذي أسعد جمهورها.



على صعيد آخر، كان علّق الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، على بكاء سيلينا غوميز بسبب ترحيل المكسيكيين، قائلاً لها بإنفعال: "نشكرك لبكائك على المجـ رمين المهاجرين غير الشرعيين الذي تم ترحيلهم هو مستوى جديد من نرجسية وسخافة المشاهير"، إذ إن سيلينا غوميز ولدت في الولايات المتحدة وهي مواطنة أميركية، وفر أجدادها من المكسيك بحثًا عن حياة أفضل.

