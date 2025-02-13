ميرنا وليد - بيروت - تعرضت والدة الممثلة المصرية لقاء سويدان، لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخولها المستشفى، وخضوعها لعملية جراحية عاجلة.

ونشرت لقاء سويدان منشوراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، شكرت فيه المستشفى، والأطباء الذين اعتنتوا بوالدتها أثناء العملية وفي الرعاية المركزة، حتى خروجها من المستشفى.

وأضافت لقاء سويدان: "أمي الصابرة القوية الراضية دائماً بما يقدّر الله، اللّهم شفاء لا يغادر سقماً لأمي ولجميع المرضى".

وكانت تعرضت لقاء سويدان منذ فترة، لإصابة في القدم، وعلقت قائلة: "فيه ناس كده لو عدّت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين فقر النهاردة، الحمد لله جت بسيطة ونفدت من عينك شرارة بيه".

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان تطلب الدعاء لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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