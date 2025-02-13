فيلم رحلة 404 لـ منى زكي ينال 4 جوائز.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - نال فيلم "رحلة 404" أربع جوائز في مسابقة السينما المصرية لعام ٢٠٢٤، وذلك في جمعية كتاب ونقاد السينما، وهي:

جائزة أفضل إخراج: هاني خليفة

جائزة أفضل ممثلة : مني زكي

جائزة أفضل ممثل : محمد ممدوح

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فيلم "رحلة 404" بطولة الممثلة منى زكي، وضم أيضاً الممثلين محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، نورا شعيشع، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.





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