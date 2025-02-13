محمد وليد يطرح أغنية "مش شايف متلا" على طريقة الفيديو كليب وهذا ما كشـ ـفه عن هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني محمد وليد، أغنية "مش شايف متلا"، التي تحمل رسالة واقعية ومليئة بالتجدد، إذ تتناول فكرة العيش في علاقة غير متجانسة، وتصور نفور الرجل من شريكته، بسبب الصفات التي يصعب التعايش معها.

تبرز الأغنية فكرة إمكانية اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة، والبحث عن حياة جديدة، إذا لم يكن هناك توافق فكري.

من خلال كلمات محمد موسى حمود وألحان سليم جباعي وتوزيع موسيقي موريس عبدالله، تأتي الأغنية بنغمة تجمع بين الطرافة والواقع، ما يعكس قدرة محمد وليد على التنوع الفني والابتكار. الفيديو كليب من إخراج مروان كنبر، ويعكس بشكل جيد أجواء الأغنية، ويحملها بلمسة بصرية تساهم في تعزيز مضمونها.

يعتبر محمد وليد هذه الأغنية خطوة هامة في مسيرته الفنية، ويعبر عن رغبته في تقديم أعمال متنوعة وجديدة على المسارح. كما يشير إلى أن الفنان الحقيقي، هو من يستطيع تقديم مختلف الألوان الموسيقية، مع الحفاظ على انسجام الصوت واختيار الأغاني بعناية، وهو ما يجسده من خلال تعاونه مع الشاعر محمد موسى حمود.