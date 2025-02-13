أوّل تعليق من حميد الشّاعري عن أنباء زواجه

تداولت مجموعة من صفحات التّواصل الاجتماعيّ أنباء حول زواج الفنّان حميد الشّاعري بعد انفصاله عن زوجته السّابقة صوفيا منذ عامين، الّا أنّ الفنّان المصريّ ردّ على الأنباء المتداولة، نافيًا هذه الأخبار جملة وتفصيلا. وأكّد الشّاعري أنّه لم يتزوّج مجدّدًا ولا يعرف مصدر هذه الأخبار.
ويُعِدّ حميد الشّاعري عدّة أعمال غنائيّة جديدة هذه الفترة، إذ ينشغل حاليًّا بعدد من المشروعات الموسيقيّة المنفردة، التي يتعاون خلالها مع مجموعة من الفنانين من أجيال مختلفة، ومن أبرزها عمل يجمعه بالفنان المثير للجدل “تووليت” الذي ظهر مع حميد في الستوديو الخاصّ بحميد أثناء تجهيز عمل فنّيّ، سيتِمّ الإعلان عن تفاصيله قريبًا.
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