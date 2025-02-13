بالصور- تارا عماد تشارك أحمد عز وكريم عبد العزيز في بطولة فيلم The Seven Dogs

تنضم الممثلة تارا عماد إلى الممثلين البارزَين أحمد عز وكريم عبد العزيز في بطولة فيلم The Seven Dogs الذي يُعد أضخم إنتاجات السينما العربية بميزانية تتجاوز ٤٠ مليون دولار، ويتم تصويره لأول مرة في استوديوهات الحصن Big Time التي تُعد من أحدث وأضخم الاستوديوهات في المنطقة.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، أحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

تأتي مشاركة تارا عماد في بطولة The Seven Dogs بالتزامن مع ما تحققه من نجاح في دور العرض السينمائية من خلال فيلمها “لأول مرة” الذي يُعرض حالياً، ويشاركها بطولته عمر الشناوي ومن إخراج جون إكرام وتأليف محمد عبد القادر.

ومؤخراً بدأت تارا عماد تصوير دورها في فيلم “درويش”، الذي تقدّم فيه دور مليء بالأكشن والمطاردات خلال فترة الأربعينات. وتتشارك في بطولته مع الممثلَين عمرو يوسف ودينا الشربيني، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

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من أعمال تارا المنتظرة أيضاً الفيلم الكوميدي “سيكو سيكو” مع عصام عمر وطه دسوقي وخالد الصاوي. ومسلسل “كتالوج” مع الممثل محمد فراج، من أعمال “نتفليكس” الأصلية. والجزء الثاني من مسلسل الفانتازيا “جودر” في رمضان ٢٠٢٥ بعد نجاح الجزء الأول العام الماضي.