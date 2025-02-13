كيم كردشيان خائفة على أولادها بعد جنون كانييه ويست… تقرير يلقي الضّوء

ذكرت تقارير أنّ كيم كردشيان وضعت إرشادات صارمة لزوجها السّابق كانييه ويست في ما يتعلّق بالوصول إلى أولادهما الأربعة – نورث، أحد عشر عامًا، سانت، تسعة أعوام، شيكاغو، سبعة أعوام وسالم خمسة أعوام. ويأتي هذا القرار في ضوء سلوك كانييه المثير للجدل مؤخّرًا على وسائل التّواصل الاجتماعيّ. وبحسب مصدر تحدّث حصريًّا لإحدى الصّحف فإنّ كيم ووالدتها كريس جينر تشعران بقلق عميق إزاء تأثير تصرّفات كانييه في الأولاد وهما عازمتان على حمايتهم من أيّ ضرر محتمل.

على مدار الأسبوع الماضي، تصدّر كانييه ويست البالغ من العمر سبعة وأربعين عامًا عناوين الأخبار بسلسلة من المنشورات المزعجة على إنستغرام وموقع “إكس” (تويتر سابقًا). وشملت هذه التّعليقات السّخرية من العنف المنزليّ، والإشادة بأدولف هتلر، والإدلاء بتصريحات تحريضيّة حول قطب الموسيقى “باف ديدي”.

وأوضح المصدر أنّ كيم وكريس كانتا حذرتين في تناول سلوك كانييه علنًا بسبب مخاوف من العواقب المحتملة. وكشف المصدر المطّلع أنّ “كيم وكريس التزمتا الصّمت، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى خوفهما من كانييه وما قد يقوله عنهما، وكيف قد يؤثّر ذلك في الأولاد”.

على الرّغم من محاولاتهما السّابقة للتّعامل مع سلوك كانييه بالتّعاطف – والاعتراف بأنه “مريض ويحتاج إلى المساعدة” – إلّا أنّ المصدر أشار إلى أنّ تعليقاته الأخيرة “تجاوزت الحدود” بالنّسبة لكيم. وهذا ما دفعها إلى اتّخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة ورفاهية أولادها. وأضاف المصدر: “يمكنها الآن أن تقول: هذا يؤثّر فينا ويعرّض الأطفال للخطر، ويظهر أنّه غير لائق بتربية الأطفال”.

وبحسب ما ورد، تستغلّ كيم هذه اللحظة على انفراد لتطبيق قواعد أكثر صرامة حول كيفيّة قضاء الوقت وزمانه مع أولادهما بالنسبة إلى كانييه. وأكّد المصدر أنّ كيم تشعر بأنّها “محقّة ومبرّرة في أيّة إجراءات تختار اتخاذها لحماية الأطفال”. وتؤكّد هذه الإجراءات التزامها كأمّ بإعطاء الأولويّة للسّلامة العاطفيّة والجسديّة لأطفالها فوق كل شيء.

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واجهت عائلة كردشيان تحدّيات كبيرة في التّعامل مع سلوك كانييه غير المتوقّع في السّنوات الأخيرة. ويجد الزّوجان السّابقان اللذان تزوجا في عام ٢٠١٤ وانفصلا في عام ٢٠٢١، أنفسهما الآن على خلاف بشأن ديناميكيّة تربية الأبناء. وفي حين ظلّت كيم صامتة إلى حدّ كبير أمام الملأ، فإن تصرّفاتها وراء الكواليس تعكس تفانيها في خلق بيئة مستقرّة لأطفالها وسط الاضطرابات المستمرّة.

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