شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة المخرج والفنان العالمى جاستن بالدوينى بعد قضية بليك ليفلى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقام محاكمة المخرج والفنان العالمى جاستين بالدوينى فى مارس من العام المقبل 2026، وذلك بعدما رفعت النجمة العالمية بليك ليفلي دعوى قضائية ضده مدعية أنه تسبب لها في "أزمة عاطفية شديدة"، بعد مشاركتهما فى بطولة فيلم It Ends With Us.

وظهرت تقارير عن خلاف بين بطلى العمل في أغسطس من العام الماضى 2024، مع توقعات بأن الخلافات الإبداعية فى فيلم It Ends With Us كانت السبب الرئيسي، ولكن رفعت ليفلى دعوى قضائية ضد بالدوني، مدعية أنه تحرش بها في موقع تصوير الفيلم.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ، فإن الدعوى القضائية تزعم أن بالدوني أظهر سلوكًا تسبب في "أزمة عاطفية شديدة" لـ ليفلى، وتنص على عقد اجتماع بين الطرفين ومحامييهما، بالإضافة إلى وجود زوج ليفلي النجم العالمى رايان رينولدز، لحل الأزمة.

وتضمن الاجتماع عددًا من المطالب التي قدمتها ليفلي، بما في ذلك "عدم عرض المزيد من مقاطع الفيديو العارية أو صور النساء على بليك، وعدم ذكر المزيد من "إدمان" بالدوني المزعوم للمواد الإباحية، وعدم إجراء المزيد من المناقشات حول الموضوعات الجنسية أمام ليفلى وآخرين، وعدم الاستفسار عن وزن بليك، وعدم ذكر المزيد عن والد بليك المتوفى".

وأضافت ليفلى أنها طالبت "بعدم إضافة المزيد من المشاهد الجنسية أو شيء جنسى أمام الكاميرا خارج نطاق النص الذي وافق عليه بالدوني عند التوقيع على فيلم It Ends With Us قبل التصوير"، كما ذكر موقع TMZ.

وقال محامي بالدوني، الذى يدعى برايان فريمان لموقع TMZ إنه يعتقد أن الدعوى قد تم رفعها "لإصلاح السمعة السيئة" لـ ليفلي، واصفًا ادعاءاتها بأنها "كاذبة وفاضحة عمدًا بقصد إيذاء موكله"، وأضاف فريمان أن ليفلي "هددت بعدم الحضور إلى موقع التصوير، وهددت بعدم الترويج للفيلم، مما أدى إلى توقف الترويج لـ فيلم It Ends With Us أثناء عرضه".