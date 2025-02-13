أكاديمية الفنون وVS-FILM للأفلام القصيرة جدا تتوسعان في التعاون السينمائي

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القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتور أسامة أبونار رئيس مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا زياد باسمير نائب رئيس المهرجان بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية ومؤسسة ضي للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان في عدد من الأنشطة والفعاليات السينمائية والنقدية داخل مصر وخارجها .

ويتضمن البروتوكول الاستمرار في تنظيم مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا في نسختها الثانية بالإضافة الي عدد من الورش الفنية والنقدية في إطار فعاليات المهرجان وخارجه.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: نسعى من خلال هذا التعاون لفتح افاق جديدة للمواهب السينمائية والنقدية الشابة وهو مالمسناه من تجربتنا المشتركة في العام الماضي في مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا التي حققت نجاحا كبيرا جدا العام الماضي.

وأشارت الي أن التعاون هذا العام سيتوسع ليشمل مجالات أخري مثل تنظيم عدد من الورش المتخصصة في مجالات صناعة الفيلم من الفكرة وحتي شاشة العرض بمشاركة أساتذة من الأكاديمية

وقال الدكتور أسامة أبونار: نفتخر دائما بالتعاون مع أعرق وأهم أكاديمية فنون في العالم العربي التي قدمت للحياة الفنية عظماء الفنون والإبداع العربي في شتي المجالات وبعد نجاحنا العام الماضي في تنظيم مسابقة المقال النقدي كان لزاما علينا أن نتوسع في التعاون هذا العام وهو ماتحقق بالفعل وسنبدأ قريبا في الإعلان عن أول خطوة في طريق تفعيل هذا التعاون سواء داخل المهرجان أو خارجه.

ومن جانبه قال زياد باسمير نائب رئيس المهرجان : عندما أطلقت مؤسسة ضي مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا كان مجلس الأمناء يدرك تماما أن المهرجان لن يكتمل نجاحه إلا بمشاركة الأكاديمية في المشروع ووجدنا هذا العام تطابق في الرؤي والأفكار في مجالات تعاون مشتركة ستفتح أبوابا وتمنح فرصا لمواهب يحتاجها سوق الإبداع العربي لذلك قررنا التوسع في التعاون ليشمل خطوات جديدة سنعمل علي تنفيذها تباعا خلال الأسابيع المقبلة .



رئيس مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة والدكتور غادة جبارة