بعد 22 عامًا من عرضه.. فيلم سهر الليالي يعود إلى شاشات السينما غدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 01:18 مساءً - كشف السيناريست تامر حبيب، عن عودة فيلم "سهر الليالي" إلى شاشات السينما مُجددًا، في ظاهرة استثنائية، حيث قد مضى نحو 22 عامًا على عرضه الأول، إذ يأتي ذلك في ضوء الاحتفالات بـ"يوم الحب".

عرض "سهر الليالي" يومي 14 و15 فبراير

وأوضح تامر حبيب، عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه بـ"انستغرام"، أنّ فيلم "سهر الليالي" سوف يُعرض في عدد محدود من صالات السينما، ولمدة يومين فقط، وهما 14 و15 فبراير الجاري.

قصة وأبطال الفيلم

وتبدأ أحداث الفيلم في الليلة التي يجتمع فيها الجميع في حفل يوم ميلاد ابنة أحدهم "خالد- فتحي عبدالوهاب" و"بيري- منى زكي"، وفي هذه الليلة تقع خلافات بين الأزواج وزوجاتهم؛ حيث إن حياتهم العاطفية شديدة التوتر، يجتمع الرجال الأربعة، ويقررون ترك القاهرة ومشاكلها، والسفر إلى الإسكندرية للاستمتاع وإعادة حساباتهم.

وشارك في العمل الكثير من النجوم، من بينهم: منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، حنان ترك، علا غانم، فتحي عبدالوهاب، وغيرهم, ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

كان أول أعمال منى زكي التي قدّمتها وهي مرتدية الحجاب: فيلم "سهر الليالي"، والذي قدّمته عام 2003؛ حيث جسّدت دَور "بيري" زوجة الفنان فتحي عبدالوهاب ضمن أحداثه، وهو فيلم دراما رومانسي، يحكي عن أدق التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج الأصدقاء.

حقيقة التحضير لـ"سهر الليالي 2"

وكانت الأشهر القليلة الماضية، قد شهدت تداول أنباء عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "سهر الليالي" بعد كل هذه السنوات، إلا أنّ الفنان فتحي عبد الوهاب، حسم مدى صحة تلك الأنباء في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، حيث استقبل الخبر بنوبة ضحك كبيرة، وأطلق عليه "نوم الليالي"، في إشارة منه إلى أنها مجرد شائعات، خاصة أن أبطال العمل وصلوا لمرحلة عمرية مختلفة عن وقت عرض الفيلم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».