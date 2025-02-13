سعر بنطال كندريك لامار مفاجئ..لكن هذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - سارع عدد كبير من جمهور النجم العالمي كندريك لامار لشراء ذات نوعية وشكل السروال الذي ارتداه في عرض السوبربول، واللافت ان الكمية قد نفذت مع العلم ان سعره يبلغ حولى 1200 دولار أميركي.



وكانت حددت بطولة Super Bowl لعام 2025 علامة فارقة جديدة في تاريخ التلفزيون، إذ جذبت 126 مليون مشاهد بشكل غير مسبوق، وبلغت ذروتها 137.7 مليون قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

لكن المشهد الحقيقي في تلك الليلة، لم يكن مجرد فوز فيلادلفيا إيجلز المهيمن 40-22 على كانساس سيتي تشيفز، فأداء كندريك لامار المذهل في نهاية الشوط الأول، هو الذي أصبح الأكثر مشاهدة في التاريخ.