غيث مروان يفاجئ زوجته سارة بعيد الحب بطريقة رومانسية للغاية

ميرنا وليد - بيروت - احتفل مشهور السوشيال ميديا غيث مروان، بمناسبة عيد الحب مع زوجته سارة الورع، إذ فاجأها بالاحتفال بطريقة رومانسية، قبل التاريخ المتعارف عليه، والموافق يوم الجمعة 14 شباط/فبراير الحالي.



ونشر غيث مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، وثق فيه أجواء الاحتفال الذي سيطر عليه اللون الأحمر، إذ زين غيث المنزل بأكثر من 20 ألف وردة حمراء، بالإضافة إلى الشموع المضاءة والورود التي فرش بها الأرض.

وقدم غيث لسارة هدية من ماركة "Louis Vuitton".

وكان تداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو لـ غيث، ظهر فيه وهو يعبر عن حبه لـ سارة بطريقة رومانسية، إذ قال لها: "أنا بدي قلك شكرًا لأنك موجودة بحياتي، وشكرًا لأنك دائمًا متحملتيني، والله شكرًا على كل شي بتتعذبي فيه وبتعمليه مشاني، وبعد ما عملت هالشي صرت حس بقيمة كل شي بتعملينه صراحة، بحبك، إن شاء الله دائمًا بسعدك وبعملك أشياء حلوة، أنا كتير بحبك إن شاء الله تكون بداية سنة كتير حلوة مع بعض".