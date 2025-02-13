قطة سلمى حايك ترتكب "جريـ ـمة".. والأخيرة تطلب المساعدة في التعامل مع الموقف

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة العالمية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، عن موقف غريب وطريف تعرضت له بسبب قطتها "ساشا".



ونشرت سلمى عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو ظهرت فيه "ساشا" وهي تركض إلى المنزل ومعها طائر ميت، ما أثار دهشة سلمى، التي قالت بنبرة متوترة: "لا، لا يا ساشا، هذه جريمة قتل!"

ورمت القطة الطائر على الأرض استعدادا لأكله، إلا أن سلمى قامت بتوبيخها، قائلة: "هذا ليس لطيفاً".

وأنقذت فالنتينا إبنة سلمى الموقف، إذ حملت الطائر بقفاز بلاستيكي أسود.

وتعليقاً على الموقف، قالت سلمى للقطة: "إذا كنتِ ستأكلين ما تقتلينه، فلا تفعلي ذلك في داخل المنزل".

وبعد أن رمت الطائر في الخارج، قالت: "هذا الطائر المسكين، لا أعرف ماذا أفعل غير ذلك".

وأرفقت سلمى الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "إذا دفنت الطائر، ساشا والكلاب ستقوم بإخراجه. ولا أستطيع أن أرميه في سلّة المهملات. من ناحية أخرى، من طبيعة القطط أن تصطاد، لذا لا يمكنك أن تغضب منها كثيراً. لكن مع ذلك ماذا يفعل المرء؟"