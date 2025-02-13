منى زكي تواصل حصد الجوائز عن “رحلة 404”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الفنانة منى زكي تحصد الجوائز من مختلف المهرجانات عن دورها في فيلم “رحلة 404″، والذي عُرض قبل عام وتمّ اختياره ليمثّل مصر في جوائز الأوسكار.

وحصدت منى أخيراً جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2024.

كما نال المخرج هاني خليفة جائزة أفضل إخراج عن الفيلم الذي يضم الى منى زكي عدداً من النجوم، أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر “غادة” الى مكّة المكرّمة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء الى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ ضخم من المال. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها الى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟

يُذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت قد أعلنت عن ترشيح فيلم “رحلة 404” لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025.