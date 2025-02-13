ياسمين عبد العزيز تعترض على أحداث مسلسلها.. والسبب مفاجئ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب” ظهرت فيه مع مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين ومخرجه محمد حمدي، وهي تمازحهما رافضة أن تستكمل تصوير المسلسل.

وجاء الفيديو يحمل لمسة فكاهية من ياسمين التي أبدت استياءها بطريقة كوميدية من أحداث العمل التي تتطلب منها البكاء بشكل مستمر، حيث ظهرت وهي توجه رسالة ساخرة الى عمرو ياسين، قائلة له: “أنا بعيط كتير قوي في المسلسل ده، أنا ممضتش على المسلسل ده بجد، حرام عليكم! المفروض إنه رومانسي”.

وعندما رد المخرج محمد حمدي قائلاً: “معلش يا ياسمين لبسنا خلاص”، عادت ياسمين لتعلق: “أنا ماضية على إنه رومانسي وعمال يخليني أعيط، كده حرام عليكم”.

وبينما كانت تُمازحهما، رد المؤلف والمخرج قائلين: يلا علشان تعيطي، يلا يا عيوطة!، في موقف كوميدي جمعهم وسط الأجواء الصعبة التي تتطلب منها التأثر العاطفي.