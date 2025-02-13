شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح وأحمد حاتم وشيرين رضا ضيوف شرف مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

كشف برومو مسلسل إخواتي للنجمات نيللى كريم وروبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى الذي يتواصل تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان 2025، عن مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح وأحمد حاتم وشيرين رضا، حيث تعتمد الأحداث على 6 شخصيات رئيسية مع ظهور عدد من الشخصيات الأخرى كضيوف شرف.

مسلسل اخواتى من نوعية أعمال الـ 15حلقة وهو تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى جوهر وبطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، على صبحى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، على زين وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة.

مسلسل إخواتي يجمع نيللي كريم وروبي في الدراما التلفزيونية بعد 11 عاماً منذ تقديمهما سوياً "سجن النسا" إخراج كاملة أبو ذكري والذي تم عرضه عام 2014، حيث قدمت نيللي كريم شخصية "غالية" التي تواجه ظروفاً صعبة لكن جارتها تقنعها بالعمل معها "سجانة" في سجن القناطر للنساء، أما "روبي" فظهرت بشخصية "رضا"، وهي فتاة دفعتها الظروف أيضاً لدخول السجن.

يشهد المسلسل عودة كندة علوش إلى دراما رمضان بعد غياب 8 سنوات كاملة، حيث كان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 خلال مسلسل "أفراح القبة" مع منى زكي وإياد نصار، وخلال السنوات الماضية اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تُعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان منها "حجر جهنم"، "ستات بيت المعادي" و"إلا أنا".



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