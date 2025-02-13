محمد ممدوح ضيف شرف مسلسلات رمضان 2025

محمد ممدوح ضيف شرف بمسلسلي "إش إش" و"إخواتي"

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محمد ممدوح ينتظر "روكي الغلابة"

نشاط سينمائي مميز لـ محمد ممدوح بعام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - يغيب الفنانعن منافساتللعام الثاني على التوالي بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "" الذي تم عرضه في رمضان 2023، إلا أنه يُعوض هذا الغياب بالظهور كضيف شرف في أكثر من عمل، وكذلك تقديم بطولة مسلسل إذاعة للعرض على محطات الراديو.قرر محمد ممدوح التواجد فيكضيف شرف، في مسلسلين الأول هو مسلسل "" والذي يأتي من بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، والذي تم الانتهاء من تصويره في شهر نوفمبر الماضي، والثاني مسلسل "" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وإخراج محمد شاكر خضير ويتواصل تصويره حالياً.يمكنكِ قراءة.. محمد ممدوح: لا أحب لقب تايسون وأكره تيتانيك ومحمود عبدالعزيز بكي بسببيويسجلحضوره أيضاً في شهرعبر محطات الإذاعة من خلال مسلسل بعنوان "" الذي بدأ في تسجيل حلقاته منذ أيام، والعمل من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي، ويُشارك في بطولته أميرة أديب ومحمد عز وحسن مالك وأحمدالشامي، ويُعرض على محطة راديو إنرجي 92.1.وفي سياق متصل ينتظرطرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "" الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم ويُشارك في بطولته محمد ثروت ومحمد رضوان وسلوى عثمان وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي، ويجسد ممدوح في الفيلم دور رجل أعمال ويستعين بدنيا سمير غانم لحراسته.يمكنك قراءة أيضاً.. أجزاء جديدة لـ3 أفلام مصرية في 2025.. إليكم التفاصيل

وسجل محمد ممدوح حضوراً مكثفاً خلال سينما 2024 بالمشاركة في 7 أفلام دفعة واحدة ما بين الذي قدم فيها دور بطولة، أو الذي ظهر فيها كضيف شرف، والأفلام هي "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا وأسما إبراهيم، "رحلة 404" بطولة منى زكي، ثم "شقو" الذي قدم بطولته بمشاركة عمرو يوسف وديناالشربيني وأمينة خليل ويسرا.وشارك محمد ممدح العام الماضي أيضاً في أفلام: "السرب" بطولة أحمدالسقا، "ولاد رزق 3 – القاضية" بمشاركة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي، "أهل الكهف" بمشاركة خالدالنبوي وغادة عادل ومحمد فراج وريم مصطفى، وأخيراً "X مراتي" وقام ببطولته بمشاركة هشام ماجد وأمينة خليل.

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