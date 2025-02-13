محمد ممدوح ضيف شرف مسلسلات رمضان 2025

محمد ممدوح ضيف شرف بمسلسلي "إش إش" و"إخواتي"قرر محمد ممدوح التواجد في دراما رمضان 2025 كضيف شرف، في مسلسلين الأول هو مسلسل "إش إش" والذي يأتي من بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، والذي تم الانتهاء من تصويره في شهر نوفمبر الماضي، والثاني مسلسل "إخواتي" المكون من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وإخراج محمد شاكر خضير ويتواصل تصويره حالياً.
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ويسجل محمد ممدوح حضوره أيضاً في شهر رمضان 2025 عبر محطات الإذاعة من خلال مسلسل بعنوان "هات وخد" الذي بدأ في تسجيل حلقاته منذ أيام، والعمل من تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي، ويُشارك في بطولته أميرة أديب ومحمد عز وحسن مالك وأحمدالشامي، ويُعرض على محطة راديو إنرجي 92.1.
محمد ممدوح ينتظر "روكي الغلابة"وفي سياق متصل ينتظر محمد ممدوح طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "روكي الغلابة" الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم ويُشارك في بطولته محمد ثروت ومحمد رضوان وسلوى عثمان وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي، ويجسد ممدوح في الفيلم دور رجل أعمال ويستعين بدنيا سمير غانم لحراسته.
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نشاط سينمائي مميز لـ محمد ممدوح بعام 2024
وسجل محمد ممدوح حضوراً مكثفاً خلال سينما 2024 بالمشاركة في 7 أفلام دفعة واحدة ما بين الذي قدم فيها دور بطولة، أو الذي ظهر فيها كضيف شرف، والأفلام هي "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا وأسما إبراهيم، "رحلة 404" بطولة منى زكي، ثم "شقو" الذي قدم بطولته بمشاركة عمرو يوسف وديناالشربيني وأمينة خليل ويسرا.وشارك محمد ممدح العام الماضي أيضاً في أفلام: "السرب" بطولة أحمدالسقا، "ولاد رزق 3 – القاضية" بمشاركة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي، "أهل الكهف" بمشاركة خالدالنبوي وغادة عادل ومحمد فراج وريم مصطفى، وأخيراً "X مراتي" وقام ببطولته بمشاركة هشام ماجد وأمينة خليل.
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