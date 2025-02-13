استمرارًا لنجاحاته.. منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم رحلة 404

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - حصدت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رحلة 404"، وذلك من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2024، كما نال هاني خليفة جائزة أفضل إخراج عن الفيلم الذي صدر في يناير 2024.
تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟
يُذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت أعلنت عن ترشيح فيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025، وانتهت رحلته في التصفيات قبل إعلان القائمة الأولى للأعمال المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي.
يمكنك قراءة.. رحلة 404.. حكاية انتصار منى زكي على شياطين الإنس
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فيلم "رحلة 404"يضم "رحلة 404" نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟
https://www.instagram.com/p/C2XtGckNIm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C2XtGckNIm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C2XtGckNIm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يُذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت أعلنت عن ترشيح فيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025، وانتهت رحلته في التصفيات قبل إعلان القائمة الأولى للأعمال المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي.
يمكنك قراءة.. رحلة 404.. حكاية انتصار منى زكي على شياطين الإنس
"الست" عمل منتظر لـ منى زكيعلى جانب آخر تشارك الفنانة منى زكي في بطولة فيلم "الست" المنتظر عرضه، إذ تجسد شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني. والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ومن إنتاج: الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير. وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ، وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».