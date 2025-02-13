استمرارًا لنجاحاته.. منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم رحلة 404

فيلم "رحلة 404"

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"الست" عمل منتظر لـ منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - حصدت الفنانةجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رحلة 404"، وذلك من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن جوائزلعام 2024، كما نالجائزة أفضل إخراج عن الفيلم الذي صدر في يناير 2024.يضم "رحلة 404" نخبة من النجوم، أبرزهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قررت قطع علاقتها بهم، وذلك في محاولة لجمع مبلغ مالي ضخم. فهل تنجح في تأمين المال والسفر، أم أن قرارها سيجرّها إلى منعطف خطير يغيّر حياتها بالكامل؟يُذكر أن نقابة المهن السينمائية كانت أعلنت عن ترشيح فيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025، وانتهت رحلته في التصفيات قبل إعلان القائمة الأولى للأعمال المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي.يمكنك قراءة.. رحلة 404.. حكاية انتصار منى زكي على شياطين الإنسعلى جانب آخر تشارك الفنانةفي بطولة فيلم "الست" المنتظر عرضه، إذ تجسد شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني. والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ومن إنتاج: الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير. وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ، وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».