مهرجان برلين السينمائي الدولي ينطلق بعد ساعات.. إليكم كل ما يخص الدورة الحالية

"The Light" فيلم افتتاح مهرجان برلين السينمائي 2025

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لجان تحكيم الدورة الـ75

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاحفي دورته الـ75، والذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري، تحت إدارة فنية جديدة للمخرجة العالمية تريشيا تاتل، ويشهد المهرجان هذا العام زخماً فنياً واضحاً، من حيث عدد ونوعية الأفلام المُشاركة، ولجان التحكيم المكونة من أباطرة في صناعة السينما، كما يشهد مُشاركة عربية غير مسبوقة، جزء كبير منها مدعوم من صندوق البحر الأحمر السينمائي.ومن المقرر أن يشارك 19 فيلماً في المسابقة الرسمية، كما تم إطلاق فئة "Perspectives" التنافسية الجديدة للأفلام الروائية الدولية.في ديسمبر الماضي، أعلنت إدارةعن فيلم افتتاح الدورة الخامسة والسبعين، ونشر الحساب الرسمي لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي على "إنستغرام" إعلان الفيلم، وهو "The Light".وعلق الحساب على مقطع الفيديو بـ: "يُسعدنا أن نُعلن أنالخامس والسبعين سينطلق في قصر برليناله في 13 فبراير 2025، مع العرض الأول عالمياً لفيلم توم تيكوير الجديد المُرتقب للغاية - الضوء -، والذي سيتم عرضه في حفل خاص".كما أوضح التعليق كلمة مديرة المهرجان تريشيا توتل: "أدركنا بمجرد أن رأينا فيلم "The Light" أننا نريده أن يفتتح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي".قد ترغبين في معرفة مهرجان برلين السينمائي يُعلن تولي المخرج الأمريكي تود هاينز رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية



المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي تود هاينز، يرأس لجنة تحكيم مسابقته الدولية التي ستمنح الفائزين بالدب الذهبي والدب الفضي.

وتضم اللجنة في عضويتها المخرج نبيل عيوش (المغرب/فرنسا)، مصممة الملابس بينا دايجلير (ألمانيا)، الممثلة والمغنية فان بينج بينج (جمهورية الصين الشعبية)، رودريغو مورينو (الأرجنتين)، الناقدة السينمائية والمخرجة والممثلة إيمي نيكلسون (الولايات المتحدة الأمريكية) وماريا شرادر (ألمانيا).

أما لجنة تحكيم المسابقة الجديدة، فسوف تختار لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء الفائز بجائزة أفضل فيلم أول وهم مريم جوبور (تونس/كندا)، وعيسى مايغا (فرنسا/مالي)، وماريا زامورا (إسبانيا).



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لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية

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وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية من المبرمج وخبير الأفلام القصيرة جينج هاس (الدنمارك) وملحنة الأفلام داشا داونهور (ألمانيا) والمخرجة فام نجوك لان (فيتنام).

ومن بين الأفلام العشرين المرشحة، سيختارون الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير والفائز بجائزة لجنة تحكيم الدب الفضي (فيلم قصير) ومرشح برلين للأفلام القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي.

هذا العام، سيدعمون أيضًا موهبة إخراجية لأول مرة بجائزة CUPRA Filmmaker Award لمهرجان برلين السينمائي، والتي تبلغ قيمتها 20000 يورو.

وتضم لجنة تحكيم جائزة برليناله للأفلام الوثائقية ثلاثة أعضاء هم بيترا كوستا (البرازيل)، وليا جلوب (الدنمارك)، وكازوهيرو سودا (اليابان).

وتضم لجنة تحكيم الجيل الدولي ولجنة تحكيم الأطفال والشباب إيما براندرهورست (هولندا) وإيكورو سيكاي (كندا) وأسلي أوزارسلان (ألمانيا).

تيلدا سوينتون وجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي

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ستكرم إدارة المهرجان الممثلة تيلدا سوينتون بجائزة الدب الذهبي الفخرية عن إنجازاتها طوال حياتها. وسيتم تقديم الجائزة في حفل افتتاح المهرجان.

وعن تكريمها بهذه الجائزة، قالت سوينتون: "مهرجان برلين السينمائي هو أول مهرجان سينمائي ذهبت إليه على الإطلاق، في عام 1986 مع ديريك جارمان وأول فيلم صنعته، وهو فيلم كارافاجيو. لقد كان بمثابة بوابة إلى العالم الذي صنعت فيه عمل حياتي- عالم صناعة الأفلام الدولية- ولم أنس أبدًا الدَين الذي أُدين به له. إن تكريمي بهذه الطريقة من قبل هذا المهرجان على وجه الخصوص مؤثر للغاية بالنسبة لي: سيكون من دواعي سروري وامتيازي أن أحتفل، مرة أخرى في فبراير المقبل، بالأرض التي تشكل هذا التجمع الرائع والموثوق به."

تكريم راينر روثر بمنحه الكاميرا الذهبية

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فيلم عربي وحيد بالقائمة الرسمية

كما يكرم، خبير الأفلام والمدير الفني لمؤسسة دويتشه كينيماتيكRainer Rother بمنحه كاميرا برلين الذهبية، في الدورة الـ 75 المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

وجاء فيلم عربي وحيد، ضمن قائمة الأفلام المميزة المرشحة للمسابقة الرئيسية، وهو فيلم "يونان-Yunan"، الذي ينافس على جائزة "الدب الذهبي".

الفيلم إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وفلسطين، ويضم فريق عمل ضخماً من مختلف الجنسيات والثقافات.

وتدور أحداثه حول رجل بائس، رحل وحيداً إلى قرية نائية لا يعرف بها أحد، وكان يخطط لإنهاء حياته، حتى قابل امرأة عجوزاً، جعلته يعدل عن الفكرة، وينظر للحياة بمنظور آخر أكثر تفاؤلاً.

فيلم "يونان" يأتي من بطولة جورج خباز، وسيبيل كيكيلي، وعلي سليمان، ونضال الأشقر، ومن تأليف وإخراج أمير فخر الدين.

القائمة الكاملة للأفلام المرشحة للمسابقات الرئيسية

المسابقة الرسمية

Ari - فرنسا/بلجيكا

Blue Moon – الولايات المتحدة الأمريكية

La cache – سويسرا

Dreams – المكسيك

Drømmer - النرويج

Geu jayeoni nege mworago hani – كوريا الجنوبية

Hot Milk – المملكة المتحدة

If I Had Legs I’d Kick You- الولايات المتحدة الأمريكية

Kontinental ’25- رومانيا

El mensaje- الأرجنتين

Mother’s Baby – النمسا

Reflet dans un diamant mort- بلجيكا

Sheng xi zhi di- الصين

Strichka chasu- أوكرانيا

La Tour de Glace – فرنسا

O último azul- البرازيل

Was Marielle weiß- ألمانيا

Xiang fei de nv hai- الصين

Yunan "يونان- ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين وقطر والسعودية والأردن

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أفلام العروض الخاصة

After This Death – الولايات المتحدة الأمريكية

A Complete Unknown- الولايات المتحدة الأمريكية

Heldin – ألمانيا

Lurker- الولايات المتحدة الأمريكية

Das Deutsche Volk- ألمانيا

Kein Tier. So Wild- ألمانيا

Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes- ألمانيا

My Undesirable Friends- الولايات المتحدة الأمريكية

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قسم "وجهات نظر"

"المستعمرة" – مصر

Baksho Bondi – الهند

BLKNWS: Terms & Conditions – الولايات المتحدة الأمريكية

Come la note- إيطاليا

El Diablo Fuma – المكسيك

Duas Vezes João Liberada- البرتغال

Hé mán- تايوان

How to Be Normal and the Oddness of the Other World – النمسا

Kaj ti je deklica- سلوفينيا

Mad Bills to Pay- الولايات المتحدة الأمريكية

Minden Rendben- المجر

Mit der Faust in die Welt schlagen- ألمانيا

On vous croit – بلجيكا

Le rendez-vous de l’été- فرنسا

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مشاركة أفلام البحر الأحمر السينمائي

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أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي مشاركة مجموعة من الأعمال التي تلقت دعماً من قبل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في الدورة الـ75.وأبدت مؤسسة، فخرها واعتزازها بدورها في تمويل ودعم هذه الأعمال الاستثنائية من خلال صندوق البحر الأحمر.وتتضمن الأفلام المشاركة الفيلم المصري السعودي «ضي»، إخراج كريم الشناوي، الذي سيُعرض في قسم «أجيال»، إذ يأتي ذلك، بعدما عُرض لأول مرة عالمياً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ إذ اختير لافتتاح الدورة الرابعة، ديسمبر الماضي.كما سُيعرض فيلم «رؤوس محترقة» إخراج مايا أجمية يدي زيلما، وتدور أحداثه حول شابة تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة تجارب مؤلمة في الماضي، وتسعى للتصالح مع ذاتها واستعادة حياتها من جديد.ويشارك في المهرجان الفيلم المغربي «القلب عضلة» إخراج عمران حمدولاي، وهو فيلم رومانسي، تدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين شاب وفتاة من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويتناول التحديات التي تواجههما في سبيل تحقيق حلمهما المشترك.كما سيُشارك فيلم «رؤى الأجداد للمستقبل» إخراج ليموهانج جيرميا موسيس، وهو فيلم وثائقي يستكشف التراث الثقافي والروحي للقبائل الأفريقية، مسلطاً الضوء على الحكم والتقاليد التي تنتقل عبر الأجيال وتأثيرها على المستقبل.وأعلن سوق الإنتاج المشترك في، الأفلام المشاركة في نسخة عام 2025، منها فيلمان تلقا دعماً من مؤسسة، وهما: «الشمس ترى كل شيء» إخراج وسام طانيوس، «عطلة» إخراج وسام شرف.للمزيد من الأخبار مهرجان برلين السينمائي الدولي يشهد العرض العالمي الأول لفيلم Têtes Brûlées

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