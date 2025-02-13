هكذا يظهر أشرف عبد الباقي في قلبي ومفتاحه.. رمضان 2025

أشرف عبد الباقي يعود إلى دراما رمضان

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مسلسل "قلبي ومفتاحه"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - كشف الفنانعن طبيعة الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "" الذي يُشارك في بطولته والذي من المُقرر عرضه في، حيث نشر "عبد الباقي" صوراً للشخضية من كواليس التصوير على حسابه بموقع "إ" معلقاً: "كواليس مسلسل قلبي ومفتاحه رمضان 2025".ويسجل أشرف عبد الباقي حضوره القوي فيبدور رئيسي في مسلسل "قلبي ومفتاحه" بعد غياب سنوات طويلة، حيث اكتفي خلال الفترة الماضية بالظهور كضيف شرف خلال المسلسلات الرمضانية أبرزها: مسلسل "" مع الفنانة دنيا سمير غانم، وكذلك ظهوره خلال مسلسل "" مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومسلسل"" مع الفنان مصطفى خاطر.يمكنكِ قراءة.. أشرف عبدالباقي لسيدتي: زوجتي لها الدور الأكبر في ظهور موهبة ابنتي "زينة"وكان للفنانمشاركات درامية خلال السنوات الماضية ولكنها جميعاً تم عرضها بعيداً عن منافسات، أبرزها مسلسل "جولة أخيرة" الذي جمعه بالفنان أحمد السقا وتم عرضه عبر أحدى المنصات المشفرة، ومسلسل "أنا وهي" مع أحمد حاتم وتم عرضه في يناير 2022، ومسلسل "عائلة زيزو" الذي قام ببطولته وعُرض في أكتوبر عام 2017.

"قلبي ومفتاحه" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، سما إبراهيم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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وتدور أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"؛ حول ميار (مي عز الدين) امرأة مُطلّقة 3 مرات من زوجها سعد (دياب)، وتلتقي بـ عزت (آسر ياسين) يعمل سائق أجرة ويشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث، خاصة بعدما تُقرر مايار عرض الزواج عليه ليكون محللاً من أجل العودة لزوجها؛ خشية من أن يحرمها من أبنائها ولكن الأمور ستتطور وتأخذ منحنى آخر وهذا ما ستكشفه الحلقات.



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