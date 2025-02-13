ملاحظات على البرومو التشويقي لمسلسل إخواتي.. أحلام تبحث عن تفسير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - كشف البرومو التشويقي الأول لمسلسل "إخواتي" والذي طرح خلال الساعات القليلة الماضية على صفحة إحدى المنصات الرقمية والتي سوف تقوم بعرضه في موسم دراما رمضان المنتظر، عن ملامح قصته الرئيسية التي تدور حول 4 شقيقات وهن نيللي كريم ، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وروبي.

كيف جاءت أحداث برومو مسلسل إخواتي؟

وظهر من خلال البرومو، أن نيللي كريم، وشقيقاتها يتنبأن بأحداث المستقبل قبل حدوثها، وذلك من خلال أحلامهن التي يشاهدنها في منامهن، بالإضافة إلى الحياة التعيسة التي تعيشها شقيقتا نيللي مع زوجيهما، حيث يتوفى الأخيران، خلال أحداث المسلسل بطرق مختلفة، الأمر الذي دفع " نيللي" إلى طرح تساؤل ألا وهو " تفتكروا حد عملنا عمل"؟.

نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي كن كواليس مسلسل إخواتي - الصورة من صفحة الشركة المنتجة على انستغرام

نجوم آخرون

كما ظهر في البرومو عدد آخر من النجوم سيكونون ضيوف شرف، في مشاهده بعينها خلال أحداث المسلسل ومنهم محمد ممدوح، أحمد حاتم، شيرين رضا، تميم عبده .

مسلسل "إخواتي" يعتمد على الدراما الاجتماعية المشوقة، من خلال 4 أخوات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي تربطهن علاقة قوية ومترابطة، إلا أن حادثاً ما يقلب حياة الشقيقات الأربع، حيث يراود نيللي كريم حلماً حول وفاة زوجها وهو ما تحقق على أرض الواقع، لتقرر البحث وراء قضية زوجها لتكتشف العديد من الحقائق الصادمة وذلك في إطار تشويقي مثير، والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق

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نيللي كريم تلتقي روبي مجدداً

مسلسل "إخواتي" يجمع نيللي كريم وروبي في الدراما التلفزيونية بعد 11 عاماً منذ تقديمهما سوياً "سجن النسا" إخراج كاملة أبو ذكري والذي تم عرضه عام 2014، حيث قدمتا أداءً رائعاً للشخصيتين اللتين تقمصتاها، حيث لعبت الأولى دور "غالية" التي تواجه ظروفاً صعبة لكن جارتها تقنعها بالعمل معها بوصفها "سجانة" في سجن القناطر للنساء، أما "روبي" فظهرت بشخصية "رضا"، وهي فتاة دفعتها الظروف أيضاً لدخول السجن.

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