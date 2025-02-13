حمادة هلال يثير الجدل باحتفاله بتصدر الحلقة الأولى لمسلسل المداح 5 للترند.. فما القصة؟

حمادة هلال يوجه رسالة شكر لمتابعيه في نيجيريا

مسلسل "المداح"

حمادة هلال: استمرار نجاح المداح بمواسمه الأربعة شيء صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - أثار الفنان حمادة هلال الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب احتفاله بنجاح الحلقة الأولى من مسلسل " المداح 5- أسطورة العهد" الذي يخوض به السباق الرمضاني المنتظر ، رغم عدم عرضها حتى الآن.وكشف حمادة هلال ، عبر منشور له على صفحته بـ "الفيسبوك" أن سبب احتفاله بنجاح الحلقة الأولى من مسلسل " المداح5" هي تصدرها للترند في مصر ونيجيريا، موجهاً رسالة شكر لمتابعيه في نيجيريا لاهتمامهم بمسلسله..." الحمد لله الحلقة الأولي من المداح أسطورة العهد طالعة تريند رغم أنها ماتعرضتش لسا ماشاء الله". وأضاف "سامع انها تريند في مصر ونيجريا.. شكرآ بجد للنيجرين".مسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمهاخلال السنوات الماضية، وجاء الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح – أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، وصفاء جلال.ومسلسل "المداح 5" من بطولة هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد على رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.يمكنكم قراءة ... حمادة هلال يطرح مسابقة للجمهور عن مسلسل المداح 5 : الفائز سيدفع هذا المبلغ

كان الفنان حمادة هلال قد قال في بيانٍ صحفي مؤخراً: "إن استمرار نجاح المسلسل لأربعة مواسم متتالية شيء في منتهي الصعوبة، ومع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، ونجد أن كرم الله كان كبيراً فيزداد ارتباط الجمهور بالعمل".

وقال إن الموسم الخامس والذي يحمل اسم "المداح أسطورة العهد"، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المختلف حيث يواصل "صابر" رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها.

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