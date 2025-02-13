هدى حسين تروج لحلقتها مع شقيقتها سحر حسين ببرنامج مخمخ وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - روّجت الفنانة هدى حسين عن تواجدها هي وشقيقتها الفنانة سحر حسين ضمن ضيوف برنامج "مخمخ"، وهو من تقديم ملاك العسكر وعبد الله زيادة، والفنانيْن أحمد العونان وفهد البناي.

ونشرت هدى حسين بوستر الحلقة الذي ستتواجد بها مع شقيقتها، وعلّقت وكتبت: "انتظرونا قريباً في رمضان".

كما نشرت الفنانة سحر حسين بوستر الحلقة وكتبت: "انتظرونا قريباً في رمضان".

برنامج "مخمخ"

وبرنامج "مخمخ" سيتم عرضه في شهر رمضان، ويتكون من 20 حلقة، وهو برنامج مسابقات، من تقديم ملاك العسكر وعبد الله زيادة والفنانيْن أحمد العونان وفهد البناي، وسيتم استضافة عدد من النجوم، وسيتم عرضه على منصة "شاشا".

آخر أعمال هدى حسين

وكانت الفنانة هدى حسين قد أعلنت عن اعتزامها البدء بتصوير عمل قادم مع المخرج محمد دحام الشمري، والذي يأتي بعنوان "الصحبة الحلوة"، وهو لايت كوميدي، يتكون من 10 حلقات، وخارج المنافسة الرمضانية.

وآخر عمل يعرض لها الآن هي مسرحية "الملكة والقرصان"، على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة السالمية، من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، بدر الشعيبي، طلال سام، غرور صفر، منصور البلوشي، بالإضافة إلى آخرين.

آخر أعمال الفنانة هدى حسين

وكان آخر عمل عُرض للفنانة هدى حسين بالدراما هو مسلسل "البيت الملعون"، الذي وجد متابعة وتفاعلاً من الجمهور؛ نظراً لقصته المميزة والمختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمعة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة.

كما شاركت بالموسم الرمضاني 2024 هي وشقيقتها سحر حسين بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، العمل الذي أثار الكثير من الجدل بسبب قصته، وتم استدعاء فريق العمل للتحقيق، ومنعوا لفترة من تقديم أعمال بالكويت. وكان المسلسل من إخراج علي العلي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج.

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آخر أعمال عرضت للفنانة سحر حسين

وكان آخر عمل عُرض للفنانة سحر حسين هي مسرحية "بينوكيو" على مسرح نقابة العمال، بميدان حولي، وهي من بطولة الفنانة سحر حسين، خالد بن حسين، ليالي دهراب، غرور صفر، أحمد بن حسين، طلال باسم، شملان العميري، عبدالله الخضر، عبدالعزيز العنزي، عبدالرحمن الخراز، عبدالله وليد، جاسم ذياب، ومن تأليف الكاتب جاسم الجلاهمة، ومن إخراج يوسف البغلي.

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