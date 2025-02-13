تفاصيل الجزء الجديد من فيلم Mission Impossible

شخصية توم كروز بالجزء الجديد

أحداث الجزء الثامن من سلسلة أفلام Mission: Impossible

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - من المُنتظر أن يعود النجمTom Cruise مرة أخرى إلى السينما من خلال الجزء الجديد من فيلم ""، حيث قد تقرر عرض أحدث أجزاء سلسلة أفلام "Mission Impossible" والذي يأتي بعنوان "Mission: Impossible — The Final Reckoning" مايو المُقبل.وسيجسد النجم توم كروز خلال أحداث الفيلم الجديد شخصية العميل "إيثان هانت" كما سيضم الفيلم عدداً كبيراً من نجوم الأجزاء السابقة ومن أبرزهم فينج رامز بتجسيد شخصية "لوثر ستيكيل"، سايمون بيج مُجسدًا شخصية "بينجي دان".ومن المُنتظر أيضاً أن يُشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الممثلين الجدد ومن أبرزهم هانا وادينجهام، نيك أوفرمان، تراميل تيلمان، بوب أودينكيرك، جانيت ماكتير، كاتي أوبراين.وتدور أحداث الجزء الثامن من سلسلة أفلام Mission Impossible استكمالاً لما انتهى إليه الجزء السابع والذي صدر عام 2023، حيث لا يزال العميل "إيثان هانت" وفريقه بمعركة كارثية محتملة ضد آلة ذكاء اصطناعي يُطلق عليها "الكيان".

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توم كروز يتحدث عن أصعب المشاهد خلال التصوير

وكان قد تحدث النجمخلال حوار صحفي في فبراير الجاري بأن أحد المشاهد والذي يظهر فيه وهو يمسك بجناح طائرة "بوينج ستيرمان" ثنائية الأجنحة من ثلاثينيات القرن العشرين أثناء تحليقها على ارتفاع 10000 قدم في الهواء فوق جنوب إفريقيا، كان مشهداً صعباً لدرجة أنه أُغمي عليه أثناء محاولته تنفيذ ذلك المشهد.وقد أوضح النجم توم كروز بأن سبب إصابته بالإغماء أن الشخص حينما يُخرج وجهه ويسير بسرعة تزيد عن 120 إلى 130 ميلاً في الساعة، فإنه لا يحصل على الأكسجين، مؤكداً بأنه لذلك حرص على تدريب نفسه على كيفية التنفس، وكانت هناك أوقات يفقد فيها الوعي جسدياً ولم يتمكن من العودة إلى قمرة القيادة مرة أخرى.وعلى الرغم من تساؤل الجمهور حول هل سيكون الجزء الثامن هو الجزء الأخير من سلسلة أفلام Mission: Impossible، لم يُجزم كل من النجم توم كروز أو مُخرج الفيلم ماك كويري الأمر ولكنهما طالبا الجمهور بالمشاهدة والاستمتاع بالفيلم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».