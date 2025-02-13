خروج مي كساب من السباق الدرامي الرمضاني 2025 والسبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - خرجت الفنانة مي كساب من السباق الدرامي الرمضاني المنتظر، بعد أن أعلنت في وقت سابق خوضه هذا الموسم بمسلسل " نون النسوة"، ولعل السبب وراء ذلك هو ضيق الوقت الذي واجه صنّاع هذا العمل، ورغم خروجها من المنافسة إلا انها سوف يكون لها ظهور خاص في مسلسل "المداح5 – أسطورة العهد" للنجم حمادة هلال، والذي تقدم من خلاله شخصية خبيرة أبراج وفلك، وتلتقي صابر المداح خلال العمل وينشأ بينهما العديد من المواقف، حيث التحقت مي كساب بأسرة الجزء الخامس لتجسيد هذه الشخصية الجديدة على الأحداث والتي لم تتواجد في أحداثه الأربعة السابقة التي تم عرضها على مدار السنوات الماضية.

مي كساب: قدمت أدواراً مهمة في ثلاث سنوات

وأعلنت مي كساب، عن هذا الخبر الذي صدم محبيها وجمهورها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، من خلال منشور جاء كالتالي:" بقالي ٣ سنين بأعمل أدوار مهمه في مسيرتي الفنيه كنت محظوظه جدا بالأدوار دي مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين كبار مهمين إتعلمت منهم كتير أحلام سعيده- جعفر_العمده - العتاوله - اللعبه نفسي أكون معاكم السنه دي في أول بطوله بعد غياب سنوات عن البطوله بعمل يليق بكم ولكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي نون النسوه لبعد رمضان".

وأضافت "وهأكتفي بظهوري الخاص السنه دي كضيفه شرف في مسلسل #المداح سعيده جدا بتجربتي معاهم مخرج محترم شاطر موهوب الأستاذ #أحمد_سمير_فرج والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم الكبير الخلوق المحبوب حماده هلال إنتاج الأساتذه الأفاضل الغاليين علي قلبي #صادق_الصباح و #أنور_الصباح إن شاء الله تتبسطو معانا السنه دي ويكون وشنا كلنا حلو ع المداح".

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أحدث الأعمال الفنية لـ مي كساب

مي كساب شاركت الشهر الماضي في عرض مسرحية "البقاء للأصيع" على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، بعد أن شحت موارد الأرض، وتنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.

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