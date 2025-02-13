ترافيس كيلسي يتحدث عقب الهزيمة في مباراة السوبر بول

ترافيس كيلسي يؤكد بأنه يؤجل كل شيء حالياً

ترافيس كيلسي يؤكد بأن قرار تقاعده يحتاج بعض الوقت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - عقب تعرض فريقه لهزيمة مؤلمة بـيُقيم اللاعبTravis Kelce خلال الفترة الحالية خطواته المُستقبلية، وكان قد تحدث عن عودته للمُشاركة في دوري كرة القدم الأمريكية بالموسم المُقبل، وذلك خلال حلقة جديدة من بودكاست "New Heights" والذي يُقدمه مع شقيقه جيسون كيلسي.وخلال حديثه قال اللاعب ترافيس كيلسي إنه يعلم أن الجميع حالياً يريدون معرفة هل سيستكمل اللعب بالموسم القادم من دوري كرة القدم الأمريكية أم لا، مؤكداً بأنه خلال الوقت الحالي يؤجل كل شيء فهو لا يأخذ أي قرارات غير محسوبة، مُضيفاً بأن أهم شيء بالنسبة له ولزملائه في الفريق خلال الفترة الحالية هو التواجد والتفاهم من أجل بعضهم البعض.كما أكد خلال حديثه لجماهير فريق تشيفز بأنه لن يتسرع في أي قرار بشأن التقاعد، وبأنه سيستغرق بعض الوقت لاستيعاب الأمر ويرى أنه مدين لزملائه في الفريق إذا اتخذ قراراً بالعودة للعب مرة أخرى فهو يتواجد حالياً من أجلهم.

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