ترافيس كيلسي يتحدث عقب الهزيمة في مباراة السوبر بول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - عقب تعرض فريقه لهزيمة مؤلمة بـ مباراة السوبر بول يُقيم اللاعب ترافيس كيلسي Travis Kelce خلال الفترة الحالية خطواته المُستقبلية، وكان قد تحدث عن عودته للمُشاركة في دوري كرة القدم الأمريكية بالموسم المُقبل، وذلك خلال حلقة جديدة من بودكاست "New Heights" والذي يُقدمه مع شقيقه جيسون كيلسي.
وكانت مباراة يوم الأحد الماضي بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفريق فيلادلفيا إيجلز، في ملعب Caesar Superdome في نيو أورليانز، والتي انتهت بفوز فريق فيلادلفيا إيجلز، وجاء من أبرز الحضور نجمة الغناء تايلور سويفت التي كان حضورها ليس فقط لحضور حدث رياضي مهم، بل لدعم وتشجيع صديقها ترافيس كيلسي من فريق كانساس سيتي تشيفز، من الأجنحة مع أصدقائها، إلى جانب والديْ كيلسي إد ودونا.
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ترافيس كيلسي يؤكد بأنه يؤجل كل شيء حالياًوخلال حديثه قال اللاعب ترافيس كيلسي إنه يعلم أن الجميع حالياً يريدون معرفة هل سيستكمل اللعب بالموسم القادم من دوري كرة القدم الأمريكية أم لا، مؤكداً بأنه خلال الوقت الحالي يؤجل كل شيء فهو لا يأخذ أي قرارات غير محسوبة، مُضيفاً بأن أهم شيء بالنسبة له ولزملائه في الفريق خلال الفترة الحالية هو التواجد والتفاهم من أجل بعضهم البعض.
ترافيس كيلسي يؤكد بأن قرار تقاعده يحتاج بعض الوقتكما أكد خلال حديثه لجماهير فريق تشيفز بأنه لن يتسرع في أي قرار بشأن التقاعد، وبأنه سيستغرق بعض الوقت لاستيعاب الأمر ويرى أنه مدين لزملائه في الفريق إذا اتخذ قراراً بالعودة للعب مرة أخرى فهو يتواجد حالياً من أجلهم.
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تفاصيل مباراة سوبر بول 2025يُذكر أن يوم الأحد الماضي كانت قد أُقيمت مباراة بطولة الدوري السنوي للرابطة الوطنية لـ كرة القدم الأمريكية المعروفة على نطاق واسع باسم مباراة السوبر بول Super Bowl أو المباراة الكبرى، وعلى الرغم من أن السوبر بول تُعد من الأحداث الرياضية المهمة في التقويم الرياضي الأمريكي، إلا أنها تشهد تجمع عدد كبير من النجوم والمشاهير والرياضيين.
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وكانت مباراة يوم الأحد الماضي بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفريق فيلادلفيا إيجلز، في ملعب Caesar Superdome في نيو أورليانز، والتي انتهت بفوز فريق فيلادلفيا إيجلز، وجاء من أبرز الحضور نجمة الغناء تايلور سويفت التي كان حضورها ليس فقط لحضور حدث رياضي مهم، بل لدعم وتشجيع صديقها ترافيس كيلسي من فريق كانساس سيتي تشيفز، من الأجنحة مع أصدقائها، إلى جانب والديْ كيلسي إد ودونا.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».