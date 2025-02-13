حمادة هلال يكشف عن الأغاني الدعائية لمسلسل المداح 5.. عرضها قريبًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - كشف الفنان حمادة هلال عن وجود أغنيتين دعائيتين لمسلسل " المداح 5 – أسطورة العهد" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتحمل الأغنية الأولى عنوان "على الله" والثانية بعنوان "طار الحمام"، منوهاً على طرحهما خلال الأيام القليلة القادمة.

حمادة هلال بالجلباب الصعيدي في كواليس مسلسل "المداح 5- أسطورة العهد"

وشارك النجم حمادة هلال، محبيه ومتابعيه صورة له عبر حسابه بـ "إنستغرام" ظهر من خلالها في كواليس المسلسل بملابس شخصية الشيخ صابر المداح والتي يقدمها بالعمل مرتدياً جلباباً وشالاً صعيدياً، معلقاً: "يارب مسلسل المداح الجزء الخامس اسطورة العهد يعجبكم، إن شاء الله أغنية عل الله، وأغنية طار الحمام قريباً".

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حمادة هلال: استمرار نجاح المسلسل شيء في مُنتهى الصعوبة

كان الفنان حمادة هلال قد قال في بيانٍ صحفي مؤخراً: "إن استمرار نجاح المسلسل لأربعة مواسم مُتتالية شيء في مُنتهي الصعوبة، ومع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، ونجد أن كرم الله كان كبيراً فيزداد ارتباط الجمهور بالعمل".



وقال إن الموسم الخامس والذي يحمل اسم "المداح أسطورة العهد"، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المُختلف حيث يواصل "صابر" رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها.

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مسلسل "المداح"

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مسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، وجاء الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح – أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، وصفاء جلال.

وشهد الجزء الجديد من المداح مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: دياب، سهر الصايغ، مي سليم، يسرا اللوزي، أشرف زكي، حنان يوسف، رشدي الشامي، وآخرون. المسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.





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