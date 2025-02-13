راغب علامة يعلق لاول مرة على فيديو "مكالمته الهاتفية" مع عبدالله بالخير وهذا ما كشـ ـفه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني راغب علامة أن قضية "المكالمة الهاتفية" بينه وبين الفنان الإماراتي عبد الله بالخير "مفبركة"،مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يحدث.



وأكد علامة خلال حديثه في تصريح اعلامي إلى أن هذا الأمر أدى إلى إثارة الفوضى والمشاكل في الشارع اللبناني.

من ناحية أخرى، فإن علامة وضع حداً للتكهنات والأنباء غير الدقيقة التي انتشرت في الآونة الأخيرة التي طالته، مؤكداً أن هناك العديد من الأمور التي يجب على الناس التأكد من صحتها قبل نشرها لأنه ستعود بالضرر على أشخاص أخرين، خاصة أن بعض ممتلكاته تعرضت للضرر بسبب هذا الأمر.