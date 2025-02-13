زاك غاليفياناكيس حافظ على تواضعه بعد الشهرة ..إليكم قصته مع "ميمي"

ميرنا وليد - بيروت - التقى النجم العالمي زاك غاليفياناكيس للمرة الأولى بماري "ميمي" هايست أثناء تطوعها في مغسلة ملابس، حيث كانت تعتمد على البقشيش للعيش، وفي الليل، كان يُسمح لها بالنوم فقط بين الغسالات، بعيدًا عن الأنظار.

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⁠شاركت هايست أنها أصبحت بلا مأوى بعد طلاقها وأمضت عقودًا بدون منزل دائم، وعلى الرغم من أن غاليفياناكيس كان لا يزال ممثل كوميدي طموح في ذلك الوقت، إلا أنه تدخل ليؤمن لها شقة مريحة ويغطي إيجارها.⁠

⁠بعد أن لعب دور البطولة إلى جانب النجم العالمي برادلي كوبر في ثلاثية The Hangover، صعد جاليفياناكيس إلى الشهرة، لكن نجاحه لم يغير شخصيته أبدًا، و ظل متواضعًا وواصل صداقته الوثيقة مع هايست، حتى أنه أحضرها كموعد له في السجادة الحمراء.

وعند سؤالها قالت هايست: "إذا كان في المدينة، يأخذني… أرتدي ملابس جميلة، ويساعدني أحد الأصدقاء في وضع مكياجي. إنه أمر ممتع، ولم أحلم يومًا بتجربته.تأخذني سيارة الليموزين إلى المنزل بعد ذلك".

⁠واستمرت علاقتهما قرابة 27 عامًا، حتى وفاتها عن عمر يناهز 96 عامًا.



