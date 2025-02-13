بالفيديو- إليكم أغنية إيمان منصور الجديدة.. "طنّش"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة إيمان منصور أغنيتها المصوّرة بعنوان "طنّش" التي صورت تحت إشراف المخرج دان حداد، وهي من كلمات وألحان وتوزيع روبير الأسعد ومكس وماسترينغ للمنتج الموسيقي حسام صعبي، وهي من إنتاجها الخاص.

وتتطرق أغنية "طنّش" إلى رسالة إجتماعية وإنسانية بتنا نعاني منها في عالمنا وهي كيفية التعاطي اليومي مع أساسيات ومبادئ وأخلاقيات الحياة التي باتت في أحيانٍ كثيرة "مدمرة".

وقد أراد المخرج دان حداد أن يكون مضمون الكليب عبارة عن نموذج لصراعات ومشاكل حياتية مشبّعة بالرموز قسّمها على ثلاث مشاهد صُوّرت في يوم واحد في الاستوديو. أما اكسسوارات وملابس إيمان، فقد صممت واختيرت من قبل منسق ومصمم الثياب إيبرا.

تقول إيمان: "أغنية "طنّش" تعني لي الكثير فهي رسالة أردتها في هذا التوقيت بعد ما مررنا بي من مآسٍ وصعوبات في المنطقة، فنحن في مراحل معينة نحتاج إلى أن نغض النظر عن أمور كثيرة في حياتنا، ولكن الأهم ألا ننجر في أخطاء باتت عُرف للآخرين، فالمبادئ والأخلاق أساس الإنسان والمجتمع".

وأضافت: ""طنّش" هي أغنية راقصة ومبهجة إلا إنها تتضمن رسائل كثيرة لكل من تمعن فيها".

ومن كلمات الأغنية :

"قاعدة لحالي و عنّ على بالي، ليش العالم صاير هيك، كل يوم واحد عامل بيك، كلو ليلفت نظر عينيك... قاعدة لحالي أنا و خيالي، إفهم علي لفهم عليك، هادا كلو صار من إيديك، إفلت و أعمل بريك... بنفسي بداري و باخد قراري، بجمّل براسي و بطلّع أفكاري، أغيّر بالدنيا و ما غيّر بحالي، ليش محتارة... زعلانة على غيري بيحترق بنارو... و قادر يغيّر بس غلط خيارو، المهم اللي جوا من برا شو صارو، صابهن دمار... طنّش أعمل حالك مش سامع... طنّش خليك ماشي و مش قاشع... طنّش خليك بحياتك لامع... طنّش هيك هيك كل إشي مش نافع".

وسبق لإيمان التي ولدت في بيروت ذات جذور فلسطينية، ونشأت وسط عائلة تهوى الفنون والثقافة أن تعمّقت في عالم الموسيقى والغناء الشرقي والغربي منذ الصغر؛ وكانت قد طرحت سابقاً أربعة أغنيات خاصة بها هي "إلا وطنا" و"إبعد" و"لو حبيت" و"شو اشتقتلك" وأعادت توزيع الأغنية الشهيرة من زمن الفن الجميل بعنوان "نار الغيرة" للمطربة القديرة وردة.