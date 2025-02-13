ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية مي كساب أنها لن تخوض السباق الرمضاني 2025، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت كساب قائلة :"بقالي ٣ سنين بأعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية كنت محظوظة جدا بالأدوار دي مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين كبار مهمين إتعلمت منهم كتير "أحلام سعيدة"، "جعفر العمدة"، "العتاولة"، "اللعبة" نفسي أكون معاكم السنة دي في أول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بكم ولكن نظرا لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي "نون النسوة" لبعد رمضان وهأكتفي بظهوري الخاص السنة دي كضيفة شرف في مسلسل "المداح"

وتابعت كساب :"سعيدة جدا بتجربتي معاهم مخرج محترم شاطر موهوب الأستاذ أحمد سمير فرج والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم الكبير الخلوق المحبوب حمادة هلال، إنتاج الأساتذة الأفاضل الغاليين على قلبي صادق الصباح و أنور الصباح إن شاء الله تتبسطو معانا السنة دي ويكون وشنا كلنا حلو ع المداح".

كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب خارج السباق الرمضاني في أول بطولة بعد غياب سنوات .. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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