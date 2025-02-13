بعد طرحها أغنية "كتير بخاف" .. كارول سماحة تتوجه برسالة إلى جمهورها

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تلقتها أغنيتها التي طرحتها مؤخراً "كتير بخاف"، مشيرة إلى أنها أطلعت على معظم التعليقات، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت سماحة قائلة :"لقد كانت قراءة جميع تعليقاتكم على كتير بخاف مؤثرة حقًا، إن حبكم ودعمكم يعنيان العالم بالنسبة لي، وأنا ممتنة جدًا لتعليقاتكم الرائعة".

​​​​​​​متابعو سماحة علقوا على ردها، وجاء في التعليقات :"بصراحة بدون مجاملة انتي نجمة وموهبة تستحق المكانة التي وصلت لها والنجاح واكيد كل التعلقيات انصاف بحقك"،"كثير هالقد ، قد موهبتك و سنين تاريخك الفني"،"إنتي تستاهلي كل الحب والدعم"، وغيرها.