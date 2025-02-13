عمرو يوسف يدعم كندة علوش في عودتها للدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان عمرو يوسف على دعم زوجته الفنانة كندة علوش في المسلسل الذي تعود به الى الدراما بعد غياب دام سنوات.

ونشر عمرو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” بوستر مسلسل “إخواتي” الذي تشارك كنده علوش في بطولته مع نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وعلّق عليه بالقول: “أحلى مسلسل في رمضان، “إخواتي””.

يُذكر أن مسلسل “إخواتي” مكوّن من 15 حلقة، وينتمي الى مسلسلات البطولة الجماعية، حيث تشارك في بطولته ثلاث نجمات هنّ: نيللي كريم، كندة علوش وروبي، وقد تغيّر اسمه مرات عدة، حيث بدأ باسم “ناقص ضلع”، ليغيّره صنّاع العمل الى “جاني في المنام”، ومن ثم الى”إخواتي”.

كانت كندة علوش قد نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً تجمعها بزوجها عمرو يوسف حرصت من خلالها على تهنئته بعيد ميلاده.

ووجّهت كندة من خلال تعليقها على الصور رسالة رومانسية لعمرو قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لحبيبي، وصديقي المفضل ومساحتي الآمنة”. وتابعت: “أنت كل شيء بالنسبة لي، حياتي مميزة معاك، إحنا مع بعض في السرّاء والضرّاء والمرض والصحة حتى يفرّقنا الموت”.