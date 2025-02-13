مي كساب تغادر رمضان وتعلن السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة مي كساب عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” خروج مسلسلها “نون النسوة” من السباق الرمضاني لعام 2025، حيث كان من المقرر عرضه ضمن مسلسلات دراما رمضان لهذا العام.

وكشفت مي سبب خروج المسلسل من السباق الدرامي حيث كتبت قائلة: “بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية، كنت محظوظة جدًا بالأدوار مع كل الزملاء الكبار والمخرجين المهمين واللي اتعلمت منهم كتير”.

تابعت: “كان نفسي أكون معاكم بعد غياب بأول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بيكم، ولكن نظرًا لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي نون النسوة لبعد رمضان، وهاكتفي بظهوري كضيفة شرف في مسلسل “المداح” سعيدة جدًا بتجربتي معاهم، مخرج محترم شاطر وموهوب الأستاذ أحمد سمير فرج، والأخ صديق الكفاح حمادة هلال، وإن شاء الله تتبسطوا معانا السنة دي”.

يذكر أن مي شاركت العام الماضي في مسلسل “العتاولة” بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فريدة سيف النصر، باسم سمرة، هدى الإتربي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.