بعد اختفاء حسابه على “اكس”.. إغلاق متجر إلكتروني تابع لكانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُغلق الموقع الإلكتروني لعلامة الأزياء “ييزي” Yeezy التابعة لكانييه ويست، بواسطة خدمة “شوبيفاي” Shopify الثلاثاء بعدما طرح للبيع قمصانا بيضاء عليها شعار الصليب المعقوف النازي.

وقالت الشركة التي تستضيف مواقع إلكترونية تدير فيها عمليات الدفع، إن صفحة مغني الراب “انتهكت شروطنا، ولهذا أزلناها من شوبيفاي”.

ودفع كانييه ويست الذي يسمي نفسه “يي”، ثمن إعلان تجاري عُرض خلال مباراة “سوبربول” الأحد. وتضمّن الإعلان الذي صُوّر بواسطة هاتف ذكي، رابطا إلى موقع “ييزي”.

وعرضت الصفحة الإلكترونية مجموعة قطع متعلقة بالأزياء مباشرة بعد الإعلان، بحسب مجلة فراييتي. لكن بعد فترة وجيزة، جرى تغيير مضمون الصفحة لتعرض قطعة واحدة فقط: قميص أبيض عليه صليب معقوف، يُباع مقابل 20 دولارا.

ويأتي هذا الاستفزاز الجديد بعيد اختفاء حساب كانييه ويست عن منصة إكس منذ الاثنين، بعدما نشر مغني الراب عددا من المنشورات المعادية للسامية في الأيام الأخيرة.

ولم تعلن المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك حتى الآن ما إذا كان مغني الراب قد حُظر أم أنه حذف حسابه بنفسه.

قبل أن يختفي حسابه، نشر الفنان ورجل الأعمال المثير للجدل رسالة أخيرة كتب فيها أنه “انقطع عن تويتر”، الاسم السابق للمنصة.

وأضاف “أقدّر أنّ إيلون سمح لي بتفريغ غضبي. لقد كان استخدام العالم كمنصة صوتية أمرا مريحا جدا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها ويست عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي حيث يدلي باستمرار بتصريحات بغيضة وجارحة.

وسبق أن حُظر حساب ويست من “إكس” لثمانية أشهر بسبب انتهاكه القواعد التي تحظر التحريض على العنف.

وخلال الأيام الأخيرة، أبدى ويست دعمه للمغني شون كومبس المعروف باسم “بي. ديدي” والذي سيخضع قريبا للمحاكمة في قضية تتعلق بالاتجار الجنسي، كما نشر رسائل معادية للسامية على غرار “أحب هتلر”.