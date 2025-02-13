بعد خروجها من السجن.. مفاجأة غير متوقعة من دنيا بطمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسابيع من قرار الإفراج عن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تستعد دور السينما المغربية لاستقبال عرض فيلمها الجديد “البوز”، ومن المقرر أن تبدأ حملات الدعاية والترويج للفيلم مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان.

ويبدو أن النجمة المغربية قد اختارت موعد طرح الفيلم لتعود فيه إلى الساحة الفنية بعد انتعادها لمدة عام بسبب السجن في قضية “حمزة مون بيبي”، حيث كشف مصدر من فريق إنتاج الفيلم أن العمل سيطرح رسمياً في قاعات السينما المغربية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

وأكدت الصحف المحلية أن دنيا ستشارك في العرض الخاص للفيلم إلى جانب طاقم العمل، بالإضافة إلى حضورها أنشطة الحملة الدعائية، في أول ظهور فني لها بعد انتهاء فترة عقوبتها.

ويعد فيلم “البوز” أول تجربة تمثيلية لدنيا بطمة وقد تم تأجيل عرضه لعدة مرات بسبب الأحكام القضائية التي طالت بطلته، ولكن من المنتظر أن يصار إلى عرضه في السينما بالمغرب بعد أكثر من عام على الانتهاء من تصوير مشاهده وقد تم برمجة موعد خروجه رسمياً للجمهور بالتزامن مع خروج دنيا.

ويتناول الفيلم قصة رحلة شاقة لشابة فقيرة تمتلك صوتاً جميلاً ومحاولاتها لرسم طريقها نحو الشهرة والنجومية. كما يسلط الضوء على هوس الشهرة وتأثيرها على صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

ويشارك في الفيلم عدد من الممثلين المغاربة، بمن فيهم شقيقة دنيا ابتسام بطمة، إضافة إلى حضور ممثلين بارزين من تركيا.