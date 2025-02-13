رسالة مؤثرة من كارول سماحة.. وتفاعل لافت مع “كتير بخاف”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوع من طرح كليبها الجديد “كتير بخاف”، أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن تأثرها العميق بتفاعل الجمهور وتعليقاتهم حول العمل، مؤكدة أن دعمهم يعني لها الكثير. وكتبت عبر حساباتها: “قراءة جميع تعليقاتكم حول كتير_ خاف كان أمرًا مؤثرًا للغاية. حبكم ودعمكم يعنيان لي العالم، وأنا ممتنة جدًا لهذا feedback الرائع”.

الأغنية، التي تُعد من أكثر الأغنيات رومانسية في ألبومها “مختلفة”، نجحت في تحقيق انتشار واسع، إذ تجاوز الكليب 1.2 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط على يوتيوب، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع العمل.

وكانت كارول قد أطلقت الكليب منذ ثمانية أيام، حيث أخرجه تييري فيرنيي برؤية بصرية جسّدت المشاعر العميقة التي تحملها كلمات الأغنية، التي كتبها ولحّنها نبيل خوري، ووزّعها سليمان دميان، مع ماسترينغ من إيلي بربر، فيما تم تسجيلها في استوديو هادي شرارة.

يذكر أن الكليب متاح الآن عبر القناة الرسمية لكارول سماحة، حيث يواصل حصد الإشادات من الجمهور الذي تأثر بكلماته القوية وأدائه الصادق.