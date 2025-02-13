اختتام مهرجان الإسماعيلية.. تكريمات وجوائز سينمائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدل الستار على الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، التي أُهديت إلى المخرج الراحل علي الغزولي. جاء ختام المهرجان باحتفالية مميزة شهدت تكريمات وجوائز أكدت على التنوع السينمائي الذي يقدّمه الحدث.

بدأت الفعالية بعرض فيلم قصير يوثّق أبرز محطات المهرجان على مدار ستة أيام، أعقبه تقديم الحفل بواسطة الإعلامية رباب الشريف، التي دعت المخرجة هالة جلال لإلقاء كلمتها. وأعربت جلال عن امتنانها العميق لفريق العمل، مشيدة بجهودهم رغم التحديات، كما شكرت وزير الثقافة، الذي تعذّر حضوره لمهمة رسمية، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال على دعمه لإنجاح الفعاليات. وأكدت سعادتها بالاحتفاء بالفائزين، متمنية استمرار مشاركة السينمائيين الشباب في المهرجانات، سواء فازوا بالجوائز أم لا.

ونيابة عن وزير الثقافة، ألقى الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، كلمةً أثنى فيها على المهرجان، مشيرًا إلى أهميته في إثراء الحركة السينمائية عبر المسابقات، الندوات، وورش العمل. كما شدد على حرص المركز القومي للسينما على تقديم الدعم الكامل للمهرجان.

تكريمات بارزة

شهد الحفل تكريم عدد من الأسماء البارزة، من بينهم المخرج فاروق عبد الخالق، الذي عبّر عن سعادته بالتكريم، إلى جانب المخرج العالمي روس كوفمان، والدكتورة نجوى محروس، عميدة المعهد العالي للسينما وأستاذة الإخراج السينمائي.

الجوائز والمسابقات

وفيما يخص الجوائز، جاءت نتائج مسابقات الأفلام على النحو التالي: