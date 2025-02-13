ريم البارودي تكشف لأول مرة عن خلافها مع نجم شهير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ريم البارودي عن أزمتها مع الفنان مصطفى شعبان والتي بسببها رفضت المشاركة معه في مسلسل “العار” الذي أُنتج عام 2010.

وقالت ريم خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس”: “عنيا كانت على دور تاني، هما حطّوني في الدور اللي أنا اعتذرت عنه، قدّمته دينا فؤاد وهي عملته أحلى مني لو أنا كنت عملته مكنتش هعمله كده”. وتابعت: “أنا كنت عايزة أعمل دور روقة قدام مصطفى شعبان، ومصطفى شعبان مرضيش كان مرشّح ساعتها درة، فأنا تعمدت إزاي أنا عايزة أعمل الدور دا عيني رايحة للدور دا، متفقناش جميعاً إنتاجيا وإخراجيا ونجوم العمل”.

وعن سبب رفضها دورها في مسلسل “جري الوحوش”، قالت ريم: “لما جالي المسلسل مع احترامي الشديد إحنا ليه بنعيد، يعني لما عدنا مسلسل “الباطنية” كنا سنة 2006، دلوقتي إحنا في عصر تاني وأجيال مختلفة تتفرج على “جري الوحوش” ليه!”.

يُذكر أن ريم البارودي تشارك في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل “جوما” مع عدد من الفنانين، بينهم: ميرفت أمين، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران…، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

يُذكر أن آخر أعمال ريم البارودي الفنية، مشاركتها في بطولة حكاية “بنات السباعي” من مسلسل “حد فاصل”، مع الفنانين: هبة حسن ومحمود حجازى وأحمد جمال سعيد ومحمد التاجي وهناء الشوربجي، وهي من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.