سيلينا غوميز تفاجئ جمهورها في عيد الحب.. وألبومها الأخير قريبًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعدّ الفنانة سيلينا غوميز لطرح أغنية جديدة لها في عيد الحبّ، قبل مشاركتها في حفل توزيع جوائز “البافتا” (BAFTAs) يوم الأحد.

وبحسب صحيفة “الصن”، ستشارك غوميز، التي أصدرت آخر ألبوم لها بعنوان “Rare” عام 2020، الأغنية السرية مع معجبيها يوم الجمعة، قبل المنافسة على جائزة “أفضل ممثلة مساعدة” لفيلم “إيميليا بريز” عبر “نتفليكس”، في حفل جوائز “بافتا” في لندن.

وقد صرّحت غوميز سابقاً أن ألبومها القادم قد يكون الأخير لها، لأنها ترغب في التركيز على التمثيل. ويأتي ذلك بعد أن اعترفت بأنّها تشعر أنّ “بعضاً من سحرها قد اختفى”، بعد الجدل الذي أثير حول “إيميليا بيريز”.

وقالت غوميز خلال حوار أدارته مع ديف كارغر في مهرجان “سانتا باربرا” السينمائي الدولي بكاليفورنيا، يوم الأحد 9 شباط (فبراير)، إنّها “مستعدة للتركيز فقط” على التمثيل في الأفلام والتلفزيون.

وأضافت: “أعتقد أنّ السينما وصناعة الفنّ والتواجد حول هؤلاء الأشخاص الرائعين والموهوبين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى رفع مستواي طوال الوقت… لا أعرف. سيكون من الصعب جداً بالنسبة لي العودة إلى الموسيقى بعد ذلك”.