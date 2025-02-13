شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ومحمد هنيدي نجوم الـ 30 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية 4 مسلسلات من نوعية الـ 30 حلقة في خطتها لموسم دراما رمضان 2025 على شاشاتها، مستعينة بأبرز نجوم الدراما وهم مصطفى شعبان وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى ومحمد هنيدى وتتنوع هذه الأعمال ما بين الصعيدى والاجتماعى الرومانسى والشعبى الملئ بالصراعات والكوميديا.

مصطفى شعبان يخوض تجربة درامية جديدة في الدراما الصعيدية هي الأولى له من خلال مسلسل "حكيم باشا" الذى قارب على الانتهاء من تصويره ليصبح جاهزا للعرض قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتدور أحداثه في إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الأثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.



حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، يارا قاسم، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبد العزيز تقدم الدراما الاجتماعية الرومانسية التي لا تخلو من الصراعات خلال مسلسل "وتقابل حبيب" الذى تدور أحداثه حول ليل سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.



وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.