شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تساوى النجمات مع النجوم في تحقيق أعلى إيرادات الأفلام خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساوت الأفلام التي قامت ببطولتها نجمات مع الأفلام الأعلى ربحًا التي تضم نجوم رجال لأول مرة في التاريخ الحديث، وهذا وفقًا للجزء الجديد من تقرير الدكتورة مارثا لوزين السنوي It’s A Man’s (Celluloid) World، والذي ينص على أن 42% من أفضل 100 فيلم في الولايات المتحدة كان بها بطلات إناث – مثل The Substance وWicked – بينما كان 42% آخرون بها أبطال ذكور.

وبالنسبة لدراسة الدكتورة لوزين، التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، فإن الأبطال هم الشخصيات التي تُروى القصة من منظورها، وشهد عام 2024 تغييرًا ملحوظًا عن العام السابق، الذي شهد 28 في المائة فقط من الأفلام الأعلى ربحًا التي تضم بطلات إناث، في عام 2022، كانت النسبة 33 في المائة، وفي عام 2021 31 في المائة.

نظرًا لأن النسب مأخوذة من عينة صغيرة نسبيًا - 100 فيلم فقط - فليس من المستغرب أن نراها تتقلب كل عام، ومع ذلك، يتم حساب النسب المئوية لجميع الشخصيات المتحدثة والشخصيات النسائية الرئيسية من أكثر من 2000 شخصية، لذا فهي أكثر استقرارًا.

في عام 2024، كانت 37 في المائة من الشخصيات في الأدوار من الإناث، بزيادة عن 35 في المائة في عام 2023، وصرحت لوزين، مؤسسة ومديرة تنفيذية لمركز دراسة المرأة في التلفزيون والسينما بجامعة ولاية سان دييجو قائلة: "قدم عام 2024 واحدة من أغنى قوائم الأفلام التي تضم بطلات إناث في الذاكرة الحديثة، حيث هاجمت هؤلاء النساء الخياليات العلاقات الشخصية غير المرضية وبيئات العمل التمييزية، ودفعت أفلام مثل The Substance بقوة ضد ثقافة تعتبر النساء قابلات للاستغناء عنهن".

وتابعت لوزين قائلة:" بينما ارتفع عدد الأفلام التي تضم بطلات إناث إلى أعلى مستوى تاريخي في عام 2024 بعد عام 2023 الهزيل، فإن النسب المئوية للنساء في الفئات الأكثر استقرارًا من الأدوار الرئيسية والتحدث تعكس مكاسب طفيفة فقط."

وأوضحت أيضًا أن الرجال يميلون إلى الحصول على نسبة أكبر من الأدوار مع زيادة أعمار الشخصيات، ووصفت الأدوار الرئيسية مثل دور ديمي مور في The Substance بأنها استثناءات للقاعدة.

وأشارت لوزين قائلة:" العمر سمة أساسية، إذا قمنا بتقييد عمر الشخصيات النسائية على الشاشة، فإننا نقيد أنواع التجارب والحياة التي نراها تعيشها، ولهذا تفشل أفلامنا إلى حد كبير في الاستفادة من عمق الشخصية التي تأتي من تجارب النساء المعاشة والدفعة الدرامية المضافة التي تواجهها الشخصيات عندما تعرف أنها في الفصل الثالث من حياتها".