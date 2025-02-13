شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مشوقة للموسم الثانى من الصفقة قبل طرحه يوم 13 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس التريلر الرسمى للموسم الثانى من مسلسل الصفقة على المنصة، والذى كشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات المشوقة للموسم الجديد الذى سيصل اليوم 13 فبراير .

يدور الموسم الجديد من مسلسل الصفقة حول استكشاف أبعاد أعمق في حياة فريدة (روان مهدي) ومنيرة (منى حسين)، حيث تواجهان تحديات تحقيق التوازن بين طموحاتهما المهنية وحياتهما الشخصية وضغوط المجتمع خلال حقبة الثمانينيات في الكويت.

في الموسم الجديد، يأخذ المسلسل المشاهدين إلى ما وراء عالم البورصة، حيث تتصاعد الأحداث مع سعي فريدة ومنيرة لإثبات نفسيهما وترسيخ مكانتهما كسيدتين بارزتين في عالم المال والأعمال. ورغم طموحاتهما الكبيرة، فإن التحديات التي تواجهانها لا تقتصر فقط على المنافسة في هذا المجال، بل تمتد لتكشف عن عمق الروابط التي تجمع بينهما، والتي تمنحهما القوة لمواجهة الصعاب.

مسلسل الصفقة من إخراج جاسم المهنا، بالتعاون مع المخرج عبدالله بوشهري، وفكرة نادية أحمد؛ يقدم هذا الموسم سيناريو مشترك من تأليف آدم سوبل، آن سوبل ونادية أحمد.

ويعود في الموسم الثانى من مسلسل الصفقة نجوم الموسم الأول، وفي مقدمتهم روان مهدي ومنى حسين، ومحمد المنصور، وجاسم النبهان، وفيصل العميري، وحسين المهدي، وريان دشتي، كما ينضم إليهم في هذا الموسم الجديد مجموعة من الوجوه الجديدة مثل حمد أشكناني، أسمهان توفيق، مي البلوشي، سليمان البسام.