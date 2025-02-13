شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الخميسى: الفكرة سهلة والتنفيذ هو الأصعب والمخرج صاحب القرار النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدثت مصممة الأزياء إيمان الخميسى، خلال تواجدها في الحلقة الرابعة من بودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة، عن آلية العمل مع فريق الإنتاج والإخراج والممثلين داخل اللوكيشن.

وقالت إيمان الخميسي: "الاستايليست بتحاول تحقق رؤية المخرج مع العمل وفق لميزانية معتدلة من الإنتاج، أنا مش بصرف بدون مسئولية، ومعظم اللى اشتغلت معاهم عارفين إن مفيش حاجة تيجي ومتشتغلش، عندى أماكن أرخص من السوق كتير جدا".

وأضافت الاستايليست إيمان الخميسي: "بيبقي عندي تيم، والفريق بتاع مصمم الأزياء ممكن ينجحوا الاستايليست وممكن يوقعوه، هما جزء كبير، سهل وأنا قاعدة على الكنبة أطلع فكرة، لكن التنفيذ هو الجزء الأصعب، عندي فريق متميز إنه يتعاون مع ترزى ممتاز ويعملها زى ما أنا عاوزة ويعرف ورش كتيرة ويقدر يعمل الحاجة اللى مش موجودة".

وعن الاختلاف في الرأي داخل اللوكيشن، قالت إيمان الخميسي: "بيحصل خناقات كتير في الشغل طبعا، والريس المخرج هو صاحب الشغلانة، نتعب في الفكرة والريفيرنس وييجي وقت التصوير ممثل يطلب تغيير بتكون صعبة ومش لذيذة والمخرج هو صاحب القرار".

إيمان الخميسى تونسية الأصل، وسبق وعملت فى الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقى" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبرى، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب، وفيلم عاشق، ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمى مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلى.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بـ الخليج 365، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أولى حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.