شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Hitch: ويل سميث أراد الانسحاب من الفيلم قبل بدء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آندي تينانت مخرج فيلم Hitch للنجم العالمى ويل سميث الذى طرح خلال عام 2005 أن سميث حاول الانسحاب من الفيلم قبل ثلاثة أيام من بدء التصوير، مع الذكرى الـ 20 لطرح الفيلم.

قال تينانت عن نفسه وسميث: "واجهنا صعوباتنا المختلفة، خاصة أن وجهات النظر كانت مختلفة بيننا، ولكننا جمعنا الأفكار لتقديم عمل مختلف ومتميز، كما كانت لجادا بينكيت سميث مساعدة كبيرة".

وتابع تينانت قائلا:" حاول ويل التراجع قبل ثلاثة أيام من بدء التصوير، حيث أراد تأجيل البدء للعمل على الفيلم أكثر".

لعب سميث فى الفيلم الكوميدي الرومانسي دور خبير مواعدة ساعد الرجال في جذب نساء أحلامهم، ليواجه مشاكل في حياته الرومانسية. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث حقق 371.6 مليون دولار